好萊塢暑期大片捧新秀 「小美人魚」拚出頭

「小美人魚」荷莉貝利引發的爭議不亞於受到的矚目。(路透資料照片)

暑期大片一向是未來巨星誕生的重要舞台，像是湯姆克魯斯 (Tom Cruise)、基努李維(Keanu Reeves)都因主演暑期賣座大片而國際知名，去年夏天上映的「貓王艾維斯」(Elvis)也曾讓在演藝圈打滾多年的奧斯汀巴特勒(Austin Butler)脫穎而出、成為搶手小生。今年夏天的巨片陸續登場，有沒有誰能一砲而紅？

迪士尼 「小美人魚」(Little Mermaid)力捧的荷莉貝利(Halle Bailey)，引起的爭議不比受到的矚目小，該片在北美賣座不差，在美國以外的好幾個區域，反應沒有北美突出，荷莉在片中又演又唱，展現多方面才華，頗有「年度最搶眼新秀」的氣勢。

去年初以「神隱任務」(Reacher)影集版大受好評的艾倫瑞奇森(Alan Ritchson)，在動作大片「玩命關頭X」(Fast X)扮演特工局代理局長，算情節裡的關鍵角色之一。只是此系列一堆大隻佬馮迪索(Vin Diesel)、傑森摩莫亞(Jason Momoa)、約翰希南(John Cena)等，彼此壓縮戲分，艾倫沒有被特別塑造，也就難以綻放光芒。但他深受推出「神隱任務」的亞馬遜 重用，未來還會是旗下影音平台的主打星，仍有大展身手的舞台。

艾倫瑞奇森在「玩命關頭X」光芒不及一堆A咖紅星。(路透資料照片)