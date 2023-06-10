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好萊塢暑期大片捧新秀 「小美人魚」拚出頭

記者蘇詠智╱綜合報導
「小美人魚」荷莉貝利引發的爭議不亞於受到的矚目。(路透資料照片)
「小美人魚」荷莉貝利引發的爭議不亞於受到的矚目。(路透資料照片)

暑期大片一向是未來巨星誕生的重要舞台，像是湯姆克魯斯(Tom Cruise)、基努李維(Keanu Reeves)都因主演暑期賣座大片而國際知名，去年夏天上映的「貓王艾維斯」(Elvis)也曾讓在演藝圈打滾多年的奧斯汀巴特勒(Austin Butler)脫穎而出、成為搶手小生。今年夏天的巨片陸續登場，有沒有誰能一砲而紅？

迪士尼「小美人魚」(Little Mermaid)力捧的荷莉貝利(Halle Bailey)，引起的爭議不比受到的矚目小，該片在北美賣座不差，在美國以外的好幾個區域，反應沒有北美突出，荷莉在片中又演又唱，展現多方面才華，頗有「年度最搶眼新秀」的氣勢。

去年初以「神隱任務」(Reacher)影集版大受好評的艾倫瑞奇森(Alan Ritchson)，在動作大片「玩命關頭X」(Fast X)扮演特工局代理局長，算情節裡的關鍵角色之一。只是此系列一堆大隻佬馮迪索(Vin Diesel)、傑森摩莫亞(Jason Momoa)、約翰希南(John Cena)等，彼此壓縮戲分，艾倫沒有被特別塑造，也就難以綻放光芒。但他深受推出「神隱任務」的亞馬遜重用，未來還會是旗下影音平台的主打星，仍有大展身手的舞台。

艾倫瑞奇森在「玩命關頭X」光芒不及一堆A咖紅星。(路透資料照片)
艾倫瑞奇森在「玩命關頭X」光芒不及一堆A咖紅星。(路透資料照片)

今年夏天相較去年，老英雄回歸的數量更多，新秀出頭空間減少，8月要上映的漫畫英雄片「藍甲蟲」(Blue Beetle)力捧拉丁裔小生索洛馬里達那(Xolo Maridueña)，他扮演被聖甲蟲選為共生宿主的青年，既展現英雄氣概也有幽默逗趣的場面，有機會像之前的漫畫英雄片主角演員那般登上一線。

索洛馬里達那有望憑「藍甲蟲」知名度更上層樓。(路透資料照片)
索洛馬里達那有望憑「藍甲蟲」知名度更上層樓。(路透資料照片)

迪士尼 湯姆克魯斯 亞馬遜

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