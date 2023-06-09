拍「擁擠的房間」險崩潰 湯姆霍蘭德暫息影

湯姆霍蘭德日前出席「擁擠的房間」首映會。（圖：Apple TV+提供）

湯姆霍蘭德（Tom Holland）在影集「擁擠的房間」（The Crowded Room）中，飾演一改昔日陽光形象、身患多重人格的患者。湯姆日前受訪坦言拍戲時身心俱疲，一度關掉社群網站 ，「這次的表演讓我有些崩潰，因此決定想要休息一段時間，這部戲也改變我對心理健康的看法」，更透露自己在社群中粉絲互動時，「一度壓力很大」。

湯姆近幾年接拍多部電影，幾乎一刻不得閒，直到今年才停下腳步，僅有「擁擠的房間」宣傳工作，其他時間都留給自己，形同暫時休息，「幫幫家人整修房間，運動健身 ，還有與朋友約會。」而訪問時適逢他生日前一天，被問到生日如何過？他笑答「應該就是簡單陪家人、朋友吧」，不過生日當天，他的女友辛蒂亞秀出兩人去潛水的照片，看起來相當甜蜜。

「擁擠的房間」故事設定在70年代的紐約，恰巧湯姆霍蘭德的成名作「蜘蛛人 」背景也在紐約，他笑說一直很喜歡紐約的拍片環境，「我愛紐約，當然也很愛70年代的氛圍，事實上，當我打開我的衣櫃，裡面都是美國復古款的襯衫、牛仔褲。」是否會再拍「蜘蛛人4」？愛劇透的他，難得關緊嘴巴，「蜘蛛人確實改變了我的人生，但是否要讓這個故事繼續，不是我說了算」。

湯姆希望能透過這部劇，讓觀眾更正視心理疾病，「希望每個人若感覺不愉快時，都要盡量說出來，找到適合的方式抒發心情，這真的很重要。」