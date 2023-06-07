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54歲性感女神珍妮佛安妮斯頓秀白髮 網讚「優雅老去」

記者陳建嘉／即時報導
珍妮佛安妮斯頓不遮掩白髮，被網友稱讚「優雅老去」。（取材自Instagram）
珍妮佛安妮斯頓不遮掩白髮，被網友稱讚「優雅老去」。（取材自Instagram）

54歲好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）一向保養有成，多次大膽換上胸貼比基尼展現好身材，更有側身拍攝，身段無比完美，不過她最近為自家產品代言，並再度上陣健身，更大方秀出一頭銀白頭髮，即便已有年紀，身材依舊健美，即便她不停宣傳自己的頭髮護理品牌LolaVie，外界仍然大讚珍妮佛願意大方展現銀髮「即便老了也很美」、「優雅老去」。

珍妮佛安妮斯頓不遮掩白髮，被網友稱讚「優雅老去」。（取材自Instagram）
珍妮佛安妮斯頓不遮掩白髮，被網友稱讚「優雅老去」。（取材自Instagram）

珍妮佛安妮斯頓演紅「六人行」（Friends）系列作品，更以一頭亮麗長髮聞名，如今展現白髮，反而引來不少網友讚賞，「讓銀髮出現，令人耳目一新」、「很高興見到這樣充滿自信的她，而且她還是很漂亮」、「我希望她保持自然，這樣更有吸引力」。

珍妮佛安妮斯頓不遮掩白髮，被網友稱讚「優雅老去」。（取材自Instagram）
珍妮佛安妮斯頓不遮掩白髮，被網友稱讚「優雅老去」。（取材自Instagram）

珍妮佛去年受訪時，曾表示主演情境喜劇「六人行」大受歡迎，隨後又因為獨到的製片眼光，再加上渾然天成的喜劇天分，穩坐一線票房女星寶座，她雖說自己事業心強，但都強調與自己的婚姻無關，「我過去就是太在乎我的事業，老天卻不容許一名成功女性沒有子女，而那些關於我丈夫會離開我、我們分手並結束婚姻，都是因為我不肯給他一名子女的說法，完全是謊言，我現在沒有什麼好隱瞞的」。

珍妮佛因為主演情境喜劇「六人行」大受歡迎，隨後又因為獨到的製片眼光，再加上渾然天成的喜劇天分，穩坐一線票房女星寶座，她雖說自己事業心強，但都強調與自己的婚姻無關，「我過去就是太在乎我的事業，老天卻不容許一名成功女性沒有子女，而那些關於我丈夫會離開我、我們分手並結束婚姻，都是因為我不肯給他一名子女的說法，完全是謊言，我現在沒有什麼好隱瞞的」。

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