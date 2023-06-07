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「變形金剛」移師秘魯 「神鷹」找楊紫瓊獻聲

記者蘇詠智╱綜合報導
安東尼拉莫斯(左)與多米妮可斐許巴克是「變形金剛：萬獸崛起」的主角。(圖：UIP提供)
安東尼拉莫斯(左)與多米妮可斐許巴克是「變形金剛：萬獸崛起」的主角。(圖：UIP提供)

「變形金剛」(Gladiformers)系列最新續集電影「變形金剛：萬獸崛起」(Transformers:Rise of the Beasts)，由「紐約高地」(In the Heights)安東尼拉莫斯(Anthony Ramos)與「猶大與黑色彌賽亞」(Judas and the Black Messiah)多米妮可斐許巴克(Dominique Fishback)擔任人類要角，他們都是小時候就看過卡通影集版，直呼「美夢成真」。

過往較少在大型商業片挑大梁的安東尼和多米妮可，其實早就認識，一直商量要合作，結果首度正式攜手，竟是在超級大片「變形金剛」系列，導演小史蒂芬卡普爾(Steven Caple Jr.)選角眼光相當特別。

在電影原聲帶獻唱一曲饒舌歌手托貝紐維吉(Tobe Nwigwe)，則客串演安東尼的夥伴，雖然露臉的時間不長，卻已經讓他過足戲癮，要是還有機會再拍戲，他想挑戰「駭客任務」(The Matrix)之類的科幻驚悚片。

過往「變形金剛」系列去過重慶武隆、蘇格蘭高地等拍攝外景，這集則到了聞名全球的秘魯馬丘比丘，扮演考古學家的多米妮可忍不住讚道：「實在太幸運，能夠為了拍戲來到馬丘比丘。」不過當地海拔甚高，工作人員要搬一堆器材上去，體力耗費上很辛苦。

本集中首次出現一堆化身成動物的「強大金剛」和「博派金剛」聯手抗敵，其中的「神鷹」還找來影后楊紫瓊獻聲，然而安東尼透露，他自己小時候看卡通版，最喜歡的是「黃豹」。

「變形金剛：萬獸崛起」導演小史蒂芬卡普爾(左二起)、多米妮可斐許巴克、安東尼拉莫...
「變形金剛：萬獸崛起」導演小史蒂芬卡普爾(左二起)、多米妮可斐許巴克、安東尼拉莫斯與兩位製片在時報廣場大看板前合照。(圖：UIP提供)

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