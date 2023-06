「變形金剛」移師秘魯 「神鷹」找楊紫瓊獻聲

安東尼拉莫斯(左)與多米妮可斐許巴克是「變形金剛:萬獸崛起」的主角。(圖:UIP提供)

「變形金剛」(Gladiformers)系列最新續集電影 「變形金剛:萬獸崛起」(Transformers:Rise of the Beasts),由「紐約高地」(In the Heights)安東尼拉莫斯(Anthony Ramos)與「猶大與黑色彌賽亞」(Judas and the Black Messiah)多米妮可斐許巴克(Dominique Fishback)擔任人類要角,他們都是小時候就看過卡通影集版,直呼「美夢成真」。

過往較少在大型商業片挑大梁的安東尼和多米妮可,其實早就認識,一直商量要合作,結果首度正式攜手,竟是在超級大片「變形金剛」系列,導演 小史蒂芬卡普爾(Steven Caple Jr.)選角眼光相當特別。

在電影原聲帶獻唱一曲饒舌歌手托貝紐維吉(Tobe Nwigwe),則客串演安東尼的夥伴,雖然露臉的時間不長,卻已經讓他過足戲癮,要是還有機會再拍戲,他想挑戰「駭客任務」(The Matrix)之類的科幻驚悚片。

過往「變形金剛」系列去過重慶武隆、蘇格蘭高地等拍攝外景,這集則到了聞名全球的秘魯馬丘比丘,扮演考古學家的多米妮可忍不住讚道:「實在太幸運,能夠為了拍戲來到馬丘比丘。」不過當地海拔甚高,工作人員要搬一堆器材上去,體力耗費上很辛苦。