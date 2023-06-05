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金凱特蘿點頭回歸「慾望城市」 仇家全清空

記者蘇詠智╱綜合報導
「慾望城市」金凱特蘿(右二)和莎拉潔西卡派克(左起)、克莉絲汀戴維斯、辛西亞尼克森私下都不是朋友。(路透資料照片)
「慾望城市」金凱特蘿(右二)和莎拉潔西卡派克(左起)、克莉絲汀戴維斯、辛西亞尼克森私下都不是朋友。(路透資料照片)

曾經被認為「永遠不可能」回歸「慾望城市」(Sex and the City)系列的金凱特蘿(Kim Cattrall)，將在「慾望城市：華麗下半場」(And Just Like That...)全新第二季客串，讓各方詫異。

美國媒體報導，她不但要求不要跟三位女主角莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)、辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）、克莉絲汀戴維斯（Kristin Davis）碰到面，也拒絕該劇的原創導演麥可派屈克金(Michael Patrick King)在場，等於她過去在「慾望城市」系列中的仇家，都沒有和她的回歸客串有任何關係。

金凱特蘿此舉的動機很明顯，既然「慾望城市：華麗下半場」首季的回響證明「慾望城市」這塊招牌不能沒有她，她也不甘心和那些她不喜歡的人再攜手，在他們不在場的情況下客串一段戲，就是她的最大極限，當然，她就算只是客串，酬勞一定拿得很高、令她很滿意。

此外，劇組據傳會安排她的段落成為第二季結尾高潮，甚至留下她的角色是否會在第三季正式歸隊的懸疑點，吸引觀眾繼續收看第三季。不過她身旁的消息來源已經放話：「千萬別指望她第三季會回來，她受到的待遇太差了。」這位人士並沒有講明過去「慾望城市」劇組如何虧待金凱特蘿，雖然「同工不同酬」的第一女主角莎拉潔西卡派克片酬明顯高過其他人，絕對是理由之一。

從HBO方面的說法則輕描淡寫不少，稱金凱特蘿客串的畫面就跟一般拍攝講手機的畫面一樣，當然只有她自己對著手機講話，自然不用跟其他幾位女星碰到面，也不需要麥可派屈克金親自坐鎮，彷彿金凱特蘿不是刻意要避開上述人等，只是「剛剛好」而已。

凱特 手機 導演

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