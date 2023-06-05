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罹癌又遭夫背叛 香儂離婚一毛都不給

娛樂新聞組╱綜合報導
香儂道荷蒂(左)被寇特艾斯瓦蘭柯傷透心。(路透資料照片)
香儂道荷蒂(左)被寇特艾斯瓦蘭柯傷透心。(路透資料照片)

歐美演藝圈的「狗血婚變」再添一樁！昔日以「飛越比佛利」(Beverly Hills, 90210)暴紅的香儂道荷蒂(Shannen Doherty)，早先遞出申請、要和攝影師丈夫寇特艾斯瓦蘭柯(Kurt Iswarienko)離婚，現傳出她已聘請著名的離婚律師，就算寇特向她要贍養費，她一毛錢都不想給。

香儂道荷蒂過去主演「飛越比佛利」、「聖女魔咒」(Charmed)等劇受到觀眾歡迎，後來罹患乳癌，憔悴模樣令人疼惜。

在離婚聲明中，香儂提到自己不得不做此決定，外界若好奇能去詢問寇特的經紀人柯莉兒格林，因為柯莉兒「密切涉入」，暗示柯莉兒似乎就是插足香儂與庫特婚姻的第三者。

據歐美媒體報導，香儂在第四期癌症復發時，突然得知丈夫背叛，簡直是人生最痛的體驗，至今仍難釋懷。

報導稱，香儂與丈夫於2011年10月結婚，2023年1月分居，期間沒有誕下孩子，也沒有領養孩子。據悉香儂是在節日假期時發現，先前並無任何心理準備，香儂的發言人透露：「她不想要離婚，但不幸的是她覺得自己別無選擇。

發言人表示，香儂目前的健康狀況非常不好，婚姻生活也很痛苦，她與庫特的婚姻沒有婚前協議，因此香儂正在積極尋找不需付贍養費也可以離婚的方法。

癌症 攝影

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