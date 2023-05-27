坎城影展亞裔風光 役所廣司、坂元裕二獲影帝、劇本獎

役所廣司領取坎城影帝大獎。（歐新社）

第76屆坎城影展宣布得獎名單，今年亞裔 影人相當受到評審青睞，影帝與影后分別由日本資深演技巨星役所廣司以德國名導文溫德斯新作「完美的日子」（直譯）、土耳其名導錫蘭新作「枯草」（暫譯）中的梅爾維迪茲達爾獲得。為是枝裕和新片「怪物」編劇的坂元裕二獲得最佳劇本獎，最佳導演 則是美食電影 「La Passion de Dodin Bouffant」的法籍越南裔名導陳英雄。編導演的重要獎項都由亞裔獨霸。

而影片方面，最佳影片金棕櫚獎由地主國法國女導演潔絲婷楚特所執導的兩小時半長片「墜落的剖析」（直譯）勝出，擔任此大獎引言人的資深影后珍芳達聽到真的由女導演作品獲獎，也露出驚訝詫異的表情。這部影片描述男子意外身亡，妻子需要證明自己並非兇嫌，以看似法庭片的外觀探討夫妻關係，女主角桑德拉惠勒本被視為今年影后呼聲最高人選之一，最後卻是影片本身拿下最大獎。

評審團大獎頒給了表現手法新穎的「The Zone of Interest」，描述奧斯威辛集中營旁，負責管理的德國一家人打造了優美的環境，附近卻不時可聽見開槍或燒屍體的聲音，將猶太人的苦難用另一種方式表現，放映後即獲得很高評價，馬上被今年奧斯卡最大贏家「媽的多重宇宙」幕後推手A24公司列為明年拚小金人的重點力作，桑德拉惠勒在這部片也有重要戲分，雖然最終沒能得到影后榮銜，獲得最大兩個獎的電影都由她主演，已經是今年最出風頭的女星。