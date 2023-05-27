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坎城影展亞裔風光 役所廣司、坂元裕二獲影帝、劇本獎

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坎城影展亞裔風光 役所廣司、坂元裕二獲影帝、劇本獎

記者蘇詠智／即時報導
役所廣司領取坎城影帝大獎。（歐新社）
役所廣司領取坎城影帝大獎。（歐新社）

第76屆坎城影展宣布得獎名單，今年亞裔影人相當受到評審青睞，影帝與影后分別由日本資深演技巨星役所廣司以德國名導文溫德斯新作「完美的日子」（直譯）、土耳其名導錫蘭新作「枯草」（暫譯）中的梅爾維迪茲達爾獲得。為是枝裕和新片「怪物」編劇的坂元裕二獲得最佳劇本獎，最佳導演則是美食電影「La Passion de Dodin Bouffant」的法籍越南裔名導陳英雄。編導演的重要獎項都由亞裔獨霸。

而影片方面，最佳影片金棕櫚獎由地主國法國女導演潔絲婷楚特所執導的兩小時半長片「墜落的剖析」（直譯）勝出，擔任此大獎引言人的資深影后珍芳達聽到真的由女導演作品獲獎，也露出驚訝詫異的表情。這部影片描述男子意外身亡，妻子需要證明自己並非兇嫌，以看似法庭片的外觀探討夫妻關係，女主角桑德拉惠勒本被視為今年影后呼聲最高人選之一，最後卻是影片本身拿下最大獎。

評審團大獎頒給了表現手法新穎的「The Zone of Interest」，描述奧斯威辛集中營旁，負責管理的德國一家人打造了優美的環境，附近卻不時可聽見開槍或燒屍體的聲音，將猶太人的苦難用另一種方式表現，放映後即獲得很高評價，馬上被今年奧斯卡最大贏家「媽的多重宇宙」幕後推手A24公司列為明年拚小金人的重點力作，桑德拉惠勒在這部片也有重要戲分，雖然最終沒能得到影后榮銜，獲得最大兩個獎的電影都由她主演，已經是今年最出風頭的女星。

評審團獎則是由本屆競賽片中在「銀幕」雜誌的場刊裏影評人分數最高的芬蘭名導阿基郭利斯馬基新作「落葉」（直譯）獲得，該片觸及國際政治、中下層勞工的人生以及浪漫戀情等元素，片長不到一小時半卻極為動人，片中的男女主角一起上台領取評審團獎。往年坎城不乏影評最高分的電影空手而回的情況，今年「落葉」好歹不至於一無所獲。不過同樣評價很出色的美國名導陶德海恩斯作品「五月的你，十二月的她」，完全沒得到青睞，兩位奧斯卡影后娜塔莉波曼與茱莉安摩爾也沒能獲獎。

役所廣司（左）在「完美的日子」扮演東京廁所清潔工，演技相當突出。圖／摘自imdb
役所廣司（左）在「完美的日子」扮演東京廁所清潔工，演技相當突出。圖／摘自imdb
法籍越南裔導演陳英雄是今年的坎城影展最佳導演得主。（路透）
法籍越南裔導演陳英雄是今年的坎城影展最佳導演得主。（路透）
最佳影片金棕櫚獎得主「墜落的剖析」，導演潔絲婷楚特（中）和主演演員們上台共享榮耀...
最佳影片金棕櫚獎得主「墜落的剖析」，導演潔絲婷楚特（中）和主演演員們上台共享榮耀。（路透）
土耳其女星梅爾維迪茲達爾以「枯草」成為坎城影后。（路透）
土耳其女星梅爾維迪茲達爾以「枯草」成為坎城影后。（路透）

導演 電影 亞裔

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