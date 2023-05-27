觀影說劇／初代蝙蝠俠米高基頓回歸 閃電俠粉絲激動

初代「蝙蝠俠」米高基頓(圖)演出「閃電俠」，讓不少粉絲激動不已。(圖：華納兄弟提供)

好評不斷的DC超級英雄電影 「閃電俠」(The Flash)，找回1989年版初代「蝙蝠俠」(The Batman)米高基頓(Michael Keaton)強勢回歸，讓不少粉絲激動不已。電影幕後花絮提及找回麥可基頓出演及拍攝過程。

該片故事跨越時間線，集結不少英雄角色，包含蝙蝠俠、閃電俠及超少女。導演 安迪馬希提(Andrés Muschietti)說：「能找回米高基頓飾演蝙蝠俠，讓我興奮極了！因為在我青少年時，看到蝙蝠俠出現在電影裡，讓我印象非常深刻，意義甚至超越其他蝙蝠俠。」

製片芭芭拉馬希提(Barbara Muschietti)也說：「能請到米高基頓回歸是我們製作『閃電俠』的一大動力，我們能重現導演提姆波頓 (Tim Burton)版的蝙蝠俠。」導演安迪馬希提興奮補充：「這就像重現經典，重現披頭四(The Beatles)，多數人認為這是此生難見的景象。」

許多人都深受蝙蝠俠的影響，對於粉絲及米高基頓本人來說，當他快30年後穿上蝙蝠俠裝的那一刻，很令人感動，大家都很興奮能看到蝙蝠俠重出江湖。芭芭拉馬希提也分享，米高基頓第一次看到蝙蝠洞時也非常驚訝，甚至拍下影片寄給導演提姆波頓。