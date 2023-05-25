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思嘉莉約翰森生二胎後復出 帶老公坎城放閃

記者陳建嘉／綜合報導
「黑寡婦」思嘉莉約翰森(左)與丈夫柯林約斯特一同登上坎城紅毯。(路透)
「黑寡婦」思嘉莉約翰森(左)與丈夫柯林約斯特一同登上坎城紅毯。(路透)

「黑寡婦」思嘉莉約翰森﻿（Scarlett Johansson）、奧斯卡影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)主演喜劇「小行星城」（Asteroid City）日前在坎城影展首映，思嘉莉穿著長禮服，帶著節目製作人老公柯林約斯特（Colin Jost）一起現身放閃，該片同時也是她生下二胎後的復出大作，還大方露出背部「玫瑰」刺青，呼應九歲大女兒的名字「蘿絲Rose」。

思嘉莉與柯林結婚近三年，感情甜蜜，上月登上好友葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）的播客節目時，誇老公充滿同理心，也非常尊重她，「我開始知道婚姻裡最重要的事情是什麼，也會選擇去改變、接受，這是我人生的修練」。而「小行星城」是金獎名導魏斯安德森(Wes Anderson)的新作，首映後評價不俗，思嘉莉更大方稱讚魏斯是天才創作者，「我喜歡與努力、一絲不苟而且努力不懈的導演合作」。

此外，日本名導北野武相隔六年推出史詩戰爭電影「首」，攜手五位型男演員西島秀俊、加瀨亮、中村獅童、淺野忠信、大森南朋共同出席，由於六位影人霸氣十足，拍照時還被網友虧「好像日本黑道」，電影放映後評價極佳，觀眾起立鼓掌長達五分鐘，北野武也上台開心向所有媒體致謝，「意外發現很受歡迎，下一次我想拍喜劇，很開心坎城影展的觀眾喜歡，希望之後日本觀眾也能看得開心」。

電影「首」六大型男淺野忠信(左起)、中村獅童、加瀨亮、北野武、西島秀俊、大森南朋...
電影「首」六大型男淺野忠信(左起)、中村獅童、加瀨亮、北野武、西島秀俊、大森南朋登上坎城影展首映。（美聯社）

「首」改編自日本戰國時代的「本能寺之變」事件，讓織田信長、羽柴秀吉以及明智光秀等重要歷史人物逐一登場，北野武為了致敬心目中的大師黑澤明，戰爭場面也力求真實浩大，更挑戰拍攝男男激情戲。

日本 坎城影展 電影

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