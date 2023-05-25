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「坎達哈」取材真實反恐戰爭 傑瑞德巴特勒點頭接演

記者黃保慧／綜合報導
動作巨星傑瑞德巴特勒一看到「坎達哈行動」劇本，就決定參演。（圖：車庫提供）
動作巨星傑瑞德巴特勒一看到「坎達哈行動」劇本，就決定參演。（圖：車庫提供）

動作巨星傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）主演的「坎達哈行動」（Kandahar），劇本由前軍事情報官米契爾拉福瓊（Mitchell LaFortune）執筆，受到身為二戰老兵的祖父影響，他決定投身軍旅，最早是加入美國陸軍第82空降師，參與阿富汗戰爭，後來又加美國國防情報局，「坎達哈行動」即取材自他在阿富汗從軍的經歷。

米契爾拉富瓊表示，他在2016年完成「坎達哈行動」的劇本，準備要在2021年開拍時，卻得到美軍全面撤出阿富汗的消息，看到逃難的人們從運輸機上摔下來的情景，他心都碎了。

美軍撤出阿富汗，讓米契爾拉富瓊下定決心修改「坎達哈行動」的劇本，讓內容更專注於如何讓片中的口譯員逃出阿富汗，他形容這部片是他對阿富汗盟友、口譯員、特種部隊，以及參與過這場戰役的軍人們的「感謝」。「以諜報片的真實性而言，這是一部截然不同的動作片。」

米契爾拉福瓊說：「所有角色都以我互動過的真實人物為基礎，我認為阿富汗將以前所未見的方式被呈現出來。」

動作名導雷克羅曼沃（Ric Roman Waugh）回憶，當初他跟傑瑞德巴特勒剛拍完「天劫倒數」（Greenland），正在思考兩人下一次合作要拍些什麼時，就讀到了「坎達哈行動」的劇本。雷克羅曼沃一讀就立刻愛上，當他邀請傑瑞德巴特勒主演時，對方也是立刻答應，因為他們都喜歡「平凡英雄」的概念，這也是兩人前作「全面攻佔3：天使救援」（Angel Has Fallen）是和「天劫倒數」的核心概念。

雷克羅曼沃表示，他不希望湯姆變成傳統的動作英雄，「他是個獻身反恐戰爭20年的男人，以至於他甚至不瞭解自己的家人，他甚至不瞭解自己的孩子，這樣下去的代價跟後果是什麼？」

阿富汗 天使

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