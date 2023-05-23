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再4天就生日 58歲雷史蒂文森拍戲猝逝

記者蘇詠智／綜合報導​
英國男星雷史蒂文森文森58歲去世。（美聯社）
英國男星雷史蒂文森文森58歲去世。（美聯社）

身材高大魁梧、常扮演動作英雄的英國男星雷史蒂文森（Ray Stevenson），傳出在義大利拍攝新片「Cassino on Ischia」時，被送進外景地伊斯基亞島當地的醫院，卻未能康復而去世，享年58歲，距離他59歲的生日只有4天。他的公關人員證實了噩耗，但卻沒再透露任何相關的細節，他的死因暫時未公開。

雷史蒂文森最早引起各方注意是在HBO的史詩大戲「羅馬的榮耀」（Rome），他飾演男主角之一，是一位性格開朗、喜好佚樂卻不失善良的軍人，因為戲紅人氣跟著飆高，在結束該劇演出後的隔年就在漫威漫畫改編的「神鬼制裁2：就地正法」（Punisher: War Zone）取代曾扮演過同一角色的杜夫朗格、湯瑪斯傑恩成為男主角，可惜該片反應不佳，他沒能在影壇登上一線。

雷史蒂文森在「雷神索爾」系列飾演男主角的親密戰友。（取材自IMDb）
雷史蒂文森在「雷神索爾」系列飾演男主角的親密戰友。（取材自IMDb）

幾年之後，他又有機會扮演漫威漫畫的人物，在「雷神索爾」（Thor）飾演男主角身旁三位戰友之一的沃斯塔格，他也在後面兩部續集都再登場。

相較於文藝影片，雷史蒂文森得利於體型優勢，比較容易在動作片中出現，他的的父親曾是英國皇家空軍飛行員，銀幕上威猛形象堪稱其來有自。他近來還在「星際大戰」相關影集「亞蘇卡」（Ahsoka）參與演出，4月還曾在「星戰」系列在倫敦的慶祝活動中亮相。

今年在美國大受歡迎、還拿下奧斯卡獎的印度電影「雙雄起義」（RRR）中，雷史蒂文森則演邪惡的總督，因此在東南亞知名度大開，早先也宣布將取代捲入性侵醜聞的奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）演出「1242:Gateway to the West」，如今劇組面臨再次換人的狀況。「Cassino on Ischia」才開拍沒很久，就碰上男主角猝逝，目前攝製被迫停擺，也尚不知能否換人接手後再次啟動。

他曾有過一段婚姻，妻子是同屬英國演員的露絲葛梅爾，卻只維持了8年，他的現任伴侶是義大利人類學家伊麗莎白塔卡拉恰，兩人共有3個兒子，家人尚未對他去世發表任何聲明。

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