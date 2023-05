再4天就生日 58歲雷史蒂文森拍戲猝逝

英國男星雷史蒂文森文森58歲去世。(美聯社)

身材高大魁梧、常扮演動作英雄的英國 男星雷史蒂文森(Ray Stevenson),傳出在義大利 拍攝新片「Cassino on Ischia」時,被送進外景地伊斯基亞島當地的醫院,卻未能康復而去世,享年58歲,距離他59歲的生日只有4天。他的公關人員證實了噩耗,但卻沒再透露任何相關的細節,他的死因暫時未公開。

雷史蒂文森最早引起各方注意是在HBO的史詩大戲「羅馬的榮耀」(Rome),他飾演男主角之一,是一位性格開朗、喜好佚樂卻不失善良的軍人,因為戲紅人氣跟著飆高,在結束該劇演出後的隔年就在漫威漫畫改編的「神鬼制裁2:就地正法」(Punisher: War Zone)取代曾扮演過同一角色的杜夫朗格、湯瑪斯傑恩成為男主角,可惜該片反應不佳,他沒能在影壇登上一線。

雷史蒂文森在「雷神索爾」系列飾演男主角的親密戰友。(取材自IMDb)

幾年之後,他又有機會扮演漫威漫畫的人物,在「雷神索爾」(Thor)飾演男主角身旁三位戰友之一的沃斯塔格,他也在後面兩部續集都再登場。

相較於文藝影片,雷史蒂文森得利於體型優勢,比較容易在動作片中出現,他的的父親曾是英國皇家空軍飛行員,銀幕上威猛形象堪稱其來有自。他近來還在「星際大戰」相關影集「亞蘇卡」(Ahsoka)參與演出,4月還曾在「星戰」系列在倫敦的慶祝活動中亮相。

今年在美國大受歡迎、還拿下奧斯卡獎 的印度電影「雙雄起義」(RRR)中,雷史蒂文森則演邪惡的總督,因此在東南亞知名度大開,早先也宣布將取代捲入性侵醜聞的奧斯卡影帝凱文史貝西(Kevin Spacey)演出「1242:Gateway to the West」,如今劇組面臨再次換人的狀況。「Cassino on Ischia」才開拍沒很久,就碰上男主角猝逝,目前攝製被迫停擺,也尚不知能否換人接手後再次啟動。

他曾有過一段婚姻,妻子是同屬英國演員的露絲葛梅爾,卻只維持了8年,他的現任伴侶是義大利人類學家伊麗莎白塔卡拉恰,兩人共有3個兒子,家人尚未對他去世發表任何聲明。