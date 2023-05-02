又惹到女人？傳強尼戴普復作只露臉10多分鐘

強尼戴普與麥雯被爆私下相處很不融洽。(Getty Images)

影星強尼戴普(Johnny Depp)復出之路又有狀況？從去年他打贏與前妻安珀赫德(Amber Heard)的誹謗官司後，各方期待他得以風光重回影壇；他接下「杜巴利夫人」(Jeanne du Barry)中的法王路易15一角，預定於坎城影展 開幕首映，本該是他盛大回歸的重要時刻，媒體卻爆料，全片他的戲分只有10至15分鐘，對白更是少。

到底發生了什麼事，使強尼戴普的風光回歸變成雷聲大雨點小？原來身兼「杜巴利夫人」導演 與女主角的麥雯(Maïwenn)，認為強尼的法語發音並不是很精準，為免他一開口就破壞觀眾對影片的觀感，只好讓他不要太常開口。

再者他的戲分不如想像中多，畢竟片子叫「杜巴利夫人」並非「路易15」，自然還是會以女主角為主，強尼名為男主角，實際上只是客串助陣。

然而麥雯的解釋還是被外界聽出弦外之音，兩人在拍片期間的相處也又被放大檢視。麥雯不諱言強尼戴普「不好搞」，顯然他們關係並不好，剛好符合法國媒體曾經提及強尼與麥雯在拍片現場大鬥法的舊報導。

強尼戴普與麥雯被爆私下相處很不融洽。(Getty Images)

那時報導稱強尼有遲到的壞習慣，有時該他出現他人沒出現，麥雯也火大，隔天就讓強尼枯等上戲；兩人槓起來以後，工作人員跟著倒楣，不是陪著麥雯等強尼，就是陪著強尼等麥雯，後來他們還曾在片場發生衝突，互相高分貝指責對方，過程很不愉快。