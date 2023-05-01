童星長成帥哥 自爆因「拒金獎導演拍裸照」錯過漫威角色

馬修勞倫斯（左一）因為「窈窕奶爸」一度是紅牌童星。(取材自IMDb)

漫威 (Marvel)英雄電影在全球各地稱霸票房十多年，不少主要演員都因此知名度大漲、賺進豐厚的收益，因此各大經紀公司都努力推動旗下藝人加入，有機會爭取在漫威影片演出，演員們也會使盡渾身解數，希望順利成功。不過，因「窈窕奶爸」(Mrs. Doubtfire)成為紅牌童星、長大後依然長得俊俏的馬修勞倫斯(Matthew Lawrence)，卻碰上情色陷阱，差一點被導演 誘騙脫衣、拍裸照，或是發生更糟糕的結果。

在「Me Too」風潮後，愈來愈多女星勇於出面揭發演藝圈挾權勢占人便宜的色狼，惡名昭彰的「淫魔製片」哈維溫斯坦(Harvey Weinstein)就被送進監獄，現在還在坐牢。男星們也不再忍耐，強調他們也可能會成為這類事件的受害者，像是「X戰警」(X-Men)系列導演布萊恩辛格(Bryan Singer)就因此身敗名裂。

馬修勞倫斯長大後仍然有在拍戲，自稱曾因拒絕被占便宜而丟了漫威角色。(取材自IMDb)

近來馬修勞倫斯在Podcast節目上則透露，他也曾在一次去洽談漫威角色的時候，碰上導演對他提出過分的要求。他回憶道：「我不敢相信我的經紀公司叫我去飯店裡和導演洽談，那是一位很有名的奧斯卡 得獎導演，他只穿著浴袍出來見我，還要求我把衣服脫光，因為他必須要拍我的拍立得照片。如果我照著他要求的X、Y、Z等等都照辦，我有可能拿下新的漫威角色，但我拒絕就範，聽到我就這麼離開導演的房間，經紀公司就把我給炒魷魚了。」

馬修勞倫斯體格強健，曾被導演要求脫衣拍裸照。(取材自臉書)

此話一出，網友反應頗為熱烈，紛紛試圖「解謎」，馬修給的線索還不少，包括是漫威的角色、導演曾獲奧斯卡金像獎且很有名，且會對演員性騷擾想藉機吃豆腐，其實答案呼之欲出，但也有人不滿每次演員爆料這類事件，往往不太敢指名道姓，反嗆馬修為何不乾脆把那個色狼的名字講出來，讓大家看清楚他的醜陋面目？也有人懷疑他說出口卻保留了最關鍵的當事人姓名，也許根本就沒有這件事，只是他為了吸引外界注意在炒新聞。