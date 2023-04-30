主角撞臉李奧納多 「燃燒的玫瑰」掀話題

克羅維斯柯尼拉克（左）在「燃燒的玫瑰」的造型，被指撞臉李奧納多狄卡皮歐。右為凱薩獎影后蕾雅杜嘉。（圖：中影提供）

法國史詩大片「燃燒的玫瑰」（The Colors of Fire）是法國影壇才子克羅維斯柯尼拉克(Clovis Cornillac)執導的最新力作。讓他始料未及的是，日前因他在片中造型，竟與奧斯卡 影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）太過神似，被媒體誤認而引發國際影壇騷動，在國際上做足宣傳，可說是最美麗的誤會。

該片改編自法國暢銷同名小說，原著為曾獲得法國文壇最高榮譽「龔古爾文學獎」的小說「天上再見」，睽違多年後的正宗續作。演而優則導的柯尼拉克，除了擔任導演 外，也在片中飾演關鍵要角，與凱薩獎影后蕾雅杜嘉(Léa Drucker)聯手打造一場腥風血雨的華麗復仇計畫。

柯尼拉克出身自法國知名的演藝世家，父親是資深舞台劇導演，母親則是傳奇女星米麗安博耶(Myriam Boyer)，柯尼拉克從小耳濡目染下，培養出他對演戲與導演的熱情，曾演出超過百部影視作品。

「燃燒的玫瑰」早在電影 上映前，竟然因為一張劇照而在國際影壇引發軒然大波！原來去年有位法國記者在推特上發布一張照片，並說明這是奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐扮演歷史名人列寧的片場側拍照，結果被國際電影媒體瘋狂轉傳，直到眼尖的法國影迷發現，該照片根本不是狄卡皮歐，而是柯尼拉克在新片「燃燒的玫瑰」的劇照。

因為柯尼拉克所飾演的偵探角色，造型與眼神與狄卡皮歐極度神似，恰巧該片的故事背景也同樣設定在1930年代，才會讓法國記者誤以為這是奧斯卡影帝，這個意外也成為「燃燒的玫瑰」在國際上的絕佳宣傳，讓柯尼拉克自己也始料未及。該片在法國上映後，搭著話題狂吸75萬名觀眾進戲院親睹風采，並獲得凱薩獎兩項大獎提名。