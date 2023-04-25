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好萊塢4位克里斯 運勢輪流轉

記者蘇詠智／專題報導
克里斯潘恩新片叫好多過叫座。(歐新社資料照片)
克里斯潘恩新片叫好多過叫座。(歐新社資料照片)

好萊塢4位都演過漫畫英雄電影的「克里斯」男星，時常被相提並論，但運勢好壞就不一定相同。年紀最長的「星爵」克里斯普萊特（Chris Pratt），近來星運走旺，不僅聲音演出的「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）成了開年至今全球最賣巨片，「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）也頗受看好，倒是小他一歲的克里斯潘恩（Chris Pine），近作「龍與地下城：盜賊榮耀」（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves）落得叫好不叫座。

克里斯普萊特過去幾年由於信仰的教會在某些議題上態度保守，讓他遭受連帶攻擊，就連接下「瑪利歐」的配音工作，也被抗議為何不繼續找經典版的聲音演員，他只好再三解釋不是要「取代」大家熟悉的聲音，會有自己的風格。該片在台灣、美國都蟬連3周票房冠軍，全球賣座已逼近9億美元，再也不會有人質疑他的表現。而他和阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的長女凱薩琳結婚後，已經生了兩個女兒，堪稱事業、家庭都得意。

克里斯伊凡目前感情比事業順遂。(歐新社資料照片)
克里斯伊凡目前感情比事業順遂。(歐新社資料照片)

已從漫威影視宇宙畢業的前「美國隊長」（Captain America）克里斯伊凡（Chris Evans），近來情場如意，事業則有些尷尬。他與影集「修女戰士」（Warrior Nun）女主角艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista）戀情正濃，時不時會在社群網站放閃，不過在揮別漫威之後，他的新片多半在影音平台直接上架，品質和大銀幕院線片就會有落差。而他為皮克斯動畫「巴斯光年」（Lightyear）獻聲，一樣曾掀起「取代原配音者」爭議，最後票房大踢鐵板，虧損破億美元。

克里斯漢斯沃樂於回歸家庭，暫緩拍片腳步。(歐新社資料照片)
克里斯漢斯沃樂於回歸家庭，暫緩拍片腳步。(歐新社資料照片)

前幾年工作接不停、幾乎不得喘息的「雷神索爾」（Thor）克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），在錄製極限挑戰節目中意外發現有易患阿茲海默症的基因，立刻決定休息陪家人，這幾個月身心都得到療癒，也沒再接新片，外界都擔心他愈休愈久愈不想回到幕前，好在之前拍完的影片會陸續登場。

主演「神力女超人」（Wonder Woman）、「星際爭霸戰」（Star Trek）系列的克里斯潘恩，新片「龍與地下城」叫好多過叫座、不確定能否拍續集，「星際爭霸戰4」卡關多年沒下文，他的事業運目前似乎正在瓶頸。

克里斯普萊特近來星運正旺。(歐新社資料照片)
克里斯普萊特近來星運正旺。(歐新社資料照片)

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