好萊塢4位克里斯 運勢輪流轉

克里斯潘恩新片叫好多過叫座。(歐新社資料照片)

好萊塢4位都演過漫畫英雄電影 的「克里斯」男星,時常被相提並論,但運勢好壞就不一定相同。年紀最長的「星爵」克里斯普萊特(Chris Pratt),近來星運走旺,不僅聲音演出的「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)成了開年至今全球最賣巨片,「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)也頗受看好,倒是小他一歲的克里斯潘恩(Chris Pine),近作「龍與地下城:盜賊榮耀」(Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves)落得叫好不叫座。

克里斯普萊特過去幾年由於信仰的教會在某些議題上態度保守,讓他遭受連帶攻擊,就連接下「瑪利歐」的配音工作,也被抗議為何不繼續找經典版的聲音演員,他只好再三解釋不是要「取代」大家熟悉的聲音,會有自己的風格。該片在台灣、美國都蟬連3周票房冠軍,全球賣座已逼近9億美元,再也不會有人質疑他的表現。而他和阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)的長女凱薩琳結婚後,已經生了兩個女兒,堪稱事業、家庭都得意。

克里斯伊凡目前感情比事業順遂。(歐新社資料照片)

已從漫威 影視宇宙畢業的前「美國隊長」(Captain America)克里斯伊凡(Chris Evans),近來情場如意,事業則有些尷尬。他與影集「修女戰士」(Warrior Nun)女主角艾芭巴普蒂斯塔(Alba Baptista)戀情正濃,時不時會在社群網站 放閃,不過在揮別漫威之後,他的新片多半在影音平台直接上架,品質和大銀幕院線片就會有落差。而他為皮克斯動畫「巴斯光年」(Lightyear)獻聲,一樣曾掀起「取代原配音者」爭議,最後票房大踢鐵板,虧損破億美元。

克里斯漢斯沃樂於回歸家庭,暫緩拍片腳步。(歐新社資料照片)

前幾年工作接不停、幾乎不得喘息的「雷神索爾」(Thor)克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth),在錄製極限挑戰節目中意外發現有易患阿茲海默症的基因,立刻決定休息陪家人,這幾個月身心都得到療癒,也沒再接新片,外界都擔心他愈休愈久愈不想回到幕前,好在之前拍完的影片會陸續登場。