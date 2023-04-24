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搬家也有詐騙 3常見手法當心不法仲介

年齡不是問題 李奧納多想追回28歲吉吉哈蒂德

記者蘇詠智／綜合報導​
吉吉哈蒂德豔麗性感又是時尚界紅人，追求者自然不少。（路透資料照片）
吉吉哈蒂德豔麗性感又是時尚界紅人，追求者自然不少。（路透資料照片）

已近半百但依然沒有成家打算的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），近來卻為了28歲的名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）而神魂顛倒，就算以他過往的選擇女友必備條件：不超過25歲來評斷，吉吉已經「太老」，他卻始終沒辦法放下吉吉，曾經打定主意彼此不會再見面，結果還是時不時就在派對場面上相逢，然後又愈聊愈投機，就差沒有正式宣布真的在一起。

根據專門報導名流八卦的「Globe」雜誌，李奧納多真的對吉吉很感興趣，就怕吉吉的心飄到別的男人身上。

李奧納多狄卡皮歐傳出急著想追回心儀的對象。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐傳出急著想追回心儀的對象。（路透資料照片）

吉吉哈蒂德與李奧納多狄卡皮歐歷任女友最大的不同，是已經當了媽媽，目前的她，把養女兒放在第一優先，然後才是她的事業，對於尋找下一段戀情，她的態度並沒有非常積極，如果男方也只是想彼此同樂，不以認真交往為前提，她也是可以接受。

「Globe」雜誌稱吉吉這種態度對李奧納多反而變成致命的吸引力，讓他又苦惱又斷不掉，吉吉不把愛情放第一，讓李奧納多更有興趣想征服她，而她和他其餘舊愛相同的是豔麗性感、身材姣好，外型上已經就是他的菜，她又不只是個花瓶，有自己的想法，令李奧納多難以自拔，李奧納多只是盡量在人前裝酷，內心超級急著想把她追回來，就擔心她已另有心儀的對象。

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