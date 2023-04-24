我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小鎮中學派對爆槍擊 9青少年受傷

搬家也有詐騙 3常見手法當心不法仲介

珍妮佛洛佩茲不忌口 冰淇淋、披薩想吃就吃

記者蘇詠智／綜合報導​
珍妮佛洛佩茲53歲身材仍和年輕時沒太大差別。（路透資料照片）
珍妮佛洛佩茲53歲身材仍和年輕時沒太大差別。（路透資料照片）

53歲的「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）還能夠穿得下多年前令各方驚豔的爆乳禮服，身材還是玲瓏有致，沒有贅肉，該豐滿的地方豐滿，該修長的地方修長，該緊實的部位緊實，大家都想知道，她是怎麼辦到的，除了勤勞健身，是否還有任何飲食的禁忌？

近日她的丈夫班艾佛列克（Ben Affleck）接受茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）的節目訪問，當被問道家裡是否有個櫃子偷藏零食、趁別人不注意的時候能夠拿出來吃，班回答：「我這樣講可能會讓人很生氣，珍妮佛想吃什麼就吃什麼，披薩、餅乾、冰淇淋……，她一點也不忌口。」

光這樣當然不可能身材多年保持標準，重點在於珍妮佛洛佩茲吃完之後，每天都會勤做鍛鍊，而且從來不找藉口，就算有時候工作到太晚，真的很想偷懶，她也會告訴自己：「其實真的做完也只要才一小時而已嘛，不會真的那麼累，就把它做完吧。」如此堅持到底，絕對會看出成果。

她一周之內據統計，會進行11種不一樣的訓練，感覺上運動量頗大，她又時常要在表演中載歌載舞，運動量更為增加，她不只自我要求嚴，還會盯著班艾佛列克樣他也一起跟著鍛鍊，結果身為男人的他，都覺得吃不消，不得不讚嘆：「她是個超人。」

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克 健身

上一則

中國女星禮佛「穿短裙露大腿」 網批：嘻皮笑臉不莊重

下一則

汪小菲同框S媽喊丈母娘 網友驚：離譜

延伸閱讀

演藝圈這些人還是很討厭？擺架子、控制狂、愛理不理…

演藝圈這些人還是很討厭？擺架子、控制狂、愛理不理…
陪伴翹臀珍頻露不悅神情 班艾佛列克不忍了還原真相

陪伴翹臀珍頻露不悅神情 班艾佛列克不忍了還原真相
破不合 小班摟翹臀珍出席新作「AIR」首映

破不合 小班摟翹臀珍出席新作「AIR」首映
破除不合 小班摟翹臀珍出席首映 「她比全世界還重要」

破除不合 小班摟翹臀珍出席首映 「她比全世界還重要」

熱門新聞

湯姆克魯斯很願意把機會給他賞識的後輩小生。（路透資料照片）

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

2023-04-15 16:58
陳小紜因發育太好無緣進國家隊。圖／摘自微博

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

2023-04-18 10:41
陳小紜在「薄冰」中被逼脫衣。(取材自微博)

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

2023-04-22 19:35
侯佩岑和老公黃伯俊一家四口。圖／摘自臉書

侯佩岑曬全家福慶結婚12年 向老公甜喊：謝謝你娶我

2023-04-17 15:55
關之琳（右）與呂良偉（左）合照。(取材自微博)

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

2023-04-23 04:07
文彬過世讓人錯愕心痛。圖／摘自edaily

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

2023-04-19 14:38

超人氣

更多 >
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼
60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點
2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜