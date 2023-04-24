珍妮佛洛佩茲不忌口 冰淇淋、披薩想吃就吃

珍妮佛洛佩茲53歲身材仍和年輕時沒太大差別。（路透資料照片）

53歲的「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）還能夠穿得下多年前令各方驚豔的爆乳禮服，身材還是玲瓏有致，沒有贅肉，該豐滿的地方豐滿，該修長的地方修長，該緊實的部位緊實，大家都想知道，她是怎麼辦到的，除了勤勞健身 ，是否還有任何飲食的禁忌？

近日她的丈夫班艾佛列克 （Ben Affleck）接受茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）的節目訪問，當被問道家裡是否有個櫃子偷藏零食、趁別人不注意的時候能夠拿出來吃，班回答：「我這樣講可能會讓人很生氣，珍妮佛想吃什麼就吃什麼，披薩、餅乾、冰淇淋……，她一點也不忌口。」

光這樣當然不可能身材多年保持標準，重點在於珍妮佛洛佩茲吃完之後，每天都會勤做鍛鍊，而且從來不找藉口，就算有時候工作到太晚，真的很想偷懶，她也會告訴自己：「其實真的做完也只要才一小時而已嘛，不會真的那麼累，就把它做完吧。」如此堅持到底，絕對會看出成果。

她一周之內據統計，會進行11種不一樣的訓練，感覺上運動量頗大，她又時常要在表演中載歌載舞，運動量更為增加，她不只自我要求嚴，還會盯著班艾佛列克樣他也一起跟著鍛鍊，結果身為男人的他，都覺得吃不消，不得不讚嘆：「她是個超人。」