好萊塢暑假黃金檔大亂鬥 阿湯哥vs.馮迪索硬漢拚冠軍

湯姆克魯斯（右）以「不可能的任務：致命清算 第一章」再拚賣座冠軍。(取材自IMDb)

好萊塢暑期黃金檔即將展開，各方預測最有機會票房奪冠的強片包括「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）、「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）、「印第安納瓊斯之命運鐘盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)等，都屬傳統的特效、動作噱頭大片，主打女性的「小美人魚」(The Little Mermaid)和「Barbie芭比」（Barbie）表現如何，則最受業界的好奇。

暑假檔大片通常強調娛樂噱頭，因此湯姆克魯斯 （Tom Cruise）「不可能的任務：致命清算 第一章」似乎是最符合此需求的巨作，加上去年他又因「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)締造北美賣破7億美元的驚人佳績，今年還是很被看好蟬聯賣座冠軍。只是這一系列在美國的票房最高峰「不可能的任務：全面瓦解」(Mission: Impossible - Fallout)僅2億2000萬美元，想要爭第一，起碼要從3億美元起跳，所以也有票房分析家預估的比較保守，認為全美大概會落在2億5000萬到3億美元之間，就看阿湯是否有辦法挾「捍衛戰士：獨行俠」新增的人氣再攀巔峰。

「玩命關頭X」是馮迪索（左）年度力作。(取材自IMDb)

另一部充滿飛車動作、各色美女，同樣也到了羅馬出外景的「玩命關頭X」（Fast X），標榜是完結篇的上半段，話題性並不遜色，除了馮迪索(Vin Diesel)領軍的原班人馬外，還加入「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）、「驚奇隊長」布麗拉森(Brie Larson)等重量級大牌助陣，票房本應備受看好，不過上一集北美賣座僅1億7300萬美元，系列在當地最賣座的第7集則破了3億5300萬美元，票房分析預估本集北美應該還是在2億美元上下。

真人版「小美人魚」選角引發爭議，是否影響票房，各方都在關注。(取材自IMDb)

過去兩年漫威英雄片的聲勢明顯不及疫情 前，但「星際異攻隊3」是該系列完結篇，被預期在北美還是能飆破3億美元。哈里遜福特(Harrison Ford)(告別個人經典角色的「印第安納瓊斯之命運鐘盤」也被認為有可能激發懷舊影迷的熱情捧場，有機會衝出各方意料之外的高票房。迪士尼 真人版「小美人魚」被認為不會比幾年前「阿拉丁」(Aladdin)真人版賣座，但北美也可能有望達到3億美元的水準。

DC英雄片的「多重宇宙」大作「閃電俠」(The Flash)，找回經典「蝙蝠俠」米高基頓（Michael Keaton）話題超熱，票房預估會比大多數DC影片都好，北美賣到3億美元不是不可能的任務，倒是「Barbie芭比」能吸引多少女性進場，票房分析家也說不準，有人覺得破兩億美元不是問題，也有人覺得不太像會破兩億。