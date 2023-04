好萊塢暑假黃金檔大亂鬥 阿湯哥vs.馮迪索硬漢拚冠軍

湯姆克魯斯(右)以「不可能的任務:致命清算 第一章」再拚賣座冠軍。(取材自IMDb)

好萊塢暑期黃金檔即將展開,各方預測最有機會票房奪冠的強片包括「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)、「不可能的任務:致命清算 第一章」(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)、「印第安納瓊斯之命運鐘盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)等,都屬傳統的特效、動作噱頭大片,主打女性的「小美人魚」(The Little Mermaid)和「Barbie芭比」(Barbie)表現如何,則最受業界的好奇。

暑假檔大片通常強調娛樂噱頭,因此湯姆克魯斯 (Tom Cruise)「不可能的任務:致命清算 第一章」似乎是最符合此需求的巨作,加上去年他又因「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)締造北美賣破7億美元的驚人佳績,今年還是很被看好蟬聯賣座冠軍。只是這一系列在美國的票房最高峰「不可能的任務:全面瓦解」(Mission: Impossible - Fallout)僅2億2000萬美元,想要爭第一,起碼要從3億美元起跳,所以也有票房分析家預估的比較保守,認為全美大概會落在2億5000萬到3億美元之間,就看阿湯是否有辦法挾「捍衛戰士:獨行俠」新增的人氣再攀巔峰。

「玩命關頭X」是馮迪索(左)年度力作。(取材自IMDb)

另一部充滿飛車動作、各色美女,同樣也到了羅馬出外景的「玩命關頭X」(Fast X),標榜是完結篇的上半段,話題性並不遜色,除了馮迪索(Vin Diesel)領軍的原班人馬外,還加入「水行俠」傑森摩莫亞(Jason Momoa)、「驚奇隊長」布麗拉森(Brie Larson)等重量級大牌助陣,票房本應備受看好,不過上一集北美賣座僅1億7300萬美元,系列在當地最賣座的第7集則破了3億5300萬美元,票房分析預估本集北美應該還是在2億美元上下。

真人版「小美人魚」選角引發爭議,是否影響票房,各方都在關注。(取材自IMDb)

過去兩年漫威英雄片的聲勢明顯不及疫情 前,但「星際異攻隊3」是該系列完結篇,被預期在北美還是能飆破3億美元。哈里遜福特(Harrison Ford)(告別個人經典角色的「印第安納瓊斯之命運鐘盤」也被認為有可能激發懷舊影迷的熱情捧場,有機會衝出各方意料之外的高票房。迪士尼 真人版「小美人魚」被認為不會比幾年前「阿拉丁」(Aladdin)真人版賣座,但北美也可能有望達到3億美元的水準。

DC英雄片的「多重宇宙」大作「閃電俠」(The Flash),找回經典「蝙蝠俠」米高基頓(Michael Keaton)話題超熱,票房預估會比大多數DC影片都好,北美賣到3億美元不是不可能的任務,倒是「Barbie芭比」能吸引多少女性進場,票房分析家也說不準,有人覺得破兩億美元不是問題,也有人覺得不太像會破兩億。