「黑寡婦」大方聊前夫 思嘉莉約翰森讚萊恩雷諾斯：人很不錯

思嘉莉約翰森（左）與萊恩雷諾斯曾是夫妻。（路透資料照片）

好萊塢 演藝圈說小不小、說大卻也不很大，許多紅星都曾經有過連結，儘管彼此之間的火花只有短暫的時光，甚至在多年以後不一定有很多人還記得。近日宣告從漫威 英雄片徹底「畢業」的「黑寡婦」思嘉莉約翰森﻿（Scarlett Johansson）與還沒正式在漫威自家出品影片中亮相的「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds），在10多年前有過一段婚姻，可是兩人多年來很少談到這件往事，就算先後加入漫威大家庭，也剛剛好錯身而過。

思嘉莉在「小辣椒」葛妮絲派楚(Gwyneth Paltrow)的podcast節目上，除了澄清彼此當年合演「鋼鐵人2」時並無心結，也和葛妮絲在談笑之間再次提到萊恩雷諾斯，葛妮絲與她聊到感情時問她：「妳結了兩次還是3次婚？」思嘉莉表示是3次，葛妮絲興奮答道：「對了，我忘了妳曾經嫁給萊恩雷諾斯，得分！」思嘉莉哈哈一笑：「對，但我們的婚姻沒有撐很久。」葛妮絲插話：「可是那還是算啊。」接著又說道：「我們也想要有一位這麼好的萊恩雷諾斯在家裡。」思嘉莉笑答：「好啦，他很不錯。」