我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

太浩湖70年來最慘冬季 巨量降雪讓房屋爆炸、倒塌

「黑寡婦」大方聊前夫 思嘉莉約翰森讚萊恩雷諾斯：人很不錯

記者蘇詠智／即時報導
思嘉莉約翰森（左）與萊恩雷諾斯曾是夫妻。（路透資料照片）
思嘉莉約翰森（左）與萊恩雷諾斯曾是夫妻。（路透資料照片）

好萊塢演藝圈說小不小、說大卻也不很大，許多紅星都曾經有過連結，儘管彼此之間的火花只有短暫的時光，甚至在多年以後不一定有很多人還記得。近日宣告從漫威英雄片徹底「畢業」的「黑寡婦」思嘉莉約翰森﻿（Scarlett Johansson）與還沒正式在漫威自家出品影片中亮相的「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds），在10多年前有過一段婚姻，可是兩人多年來很少談到這件往事，就算先後加入漫威大家庭，也剛剛好錯身而過。

思嘉莉在「小辣椒」葛妮絲派楚(Gwyneth Paltrow)的podcast節目上，除了澄清彼此當年合演「鋼鐵人2」時並無心結，也和葛妮絲在談笑之間再次提到萊恩雷諾斯，葛妮絲與她聊到感情時問她：「妳結了兩次還是3次婚？」思嘉莉表示是3次，葛妮絲興奮答道：「對了，我忘了妳曾經嫁給萊恩雷諾斯，得分！」思嘉莉哈哈一笑：「對，但我們的婚姻沒有撐很久。」葛妮絲插話：「可是那還是算啊。」接著又說道：「我們也想要有一位這麼好的萊恩雷諾斯在家裡。」思嘉莉笑答：「好啦，他很不錯。」

對於過去失敗的婚姻，思嘉莉曾經表示當初還太年輕，性格也不夠穩定、成熟，但她終於學到了自己真的希望從另一半身上得到什麼，因此找到了現任丈夫柯林約斯特（Colin Jost）。

思嘉莉約翰森難得公開稱讚紅星前夫是個不錯的人。（路透資料照片）
思嘉莉約翰森難得公開稱讚紅星前夫是個不錯的人。（路透資料照片）
萊恩雷諾斯的前妻和自己都曾是漫畫英雄片主角。（路透資料照片）
萊恩雷諾斯的前妻和自己都曾是漫畫英雄片主角。（路透資料照片）

漫威 好萊塢

上一則

好萊塢變了…亞裔露臉機會 大銀幕小螢幕都增加

下一則

張杰、謝娜趕高鐵 助理「暴衝」打掉民眾手機 被罵上熱搜

延伸閱讀

「黑寡婦」不再回歸漫威 思嘉莉親解與小辣椒不合傳言

「黑寡婦」不再回歸漫威 思嘉莉親解與小辣椒不合傳言
ChatGPT外貌長怎樣？「橢圓形機器人」如漫威超級反派

ChatGPT外貌長怎樣？「橢圓形機器人」如漫威超級反派
漫威男星施暴風波 又有眾多受害者出面指控

漫威男星施暴風波 又有眾多受害者出面指控
坎城影展入圍名單公布 是枝裕和「怪物」闖入

坎城影展入圍名單公布 是枝裕和「怪物」闖入

熱門新聞

湯姆克魯斯很願意把機會給他賞識的後輩小生。（路透資料照片）

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

2023-04-15 16:58
陳小紜因發育太好無緣進國家隊。圖／摘自微博

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

2023-04-18 10:41
侯佩岑和老公黃伯俊一家四口。圖／摘自臉書

侯佩岑曬全家福慶結婚12年 向老公甜喊：謝謝你娶我

2023-04-17 15:55
文彬過世讓人錯愕心痛。圖／摘自edaily

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

2023-04-19 14:38
「捍衛任務」中基努李維與他的愛犬。(Liongate娛樂)

地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人

2023-04-16 17:34
葉童(右)現身曾志偉慶生宴。圖／摘自汪曼玲 快拍.曼鏡頭 臉書

曾志偉大壽曾寶儀姊弟陪同 60歲葉童全白髮近況曝光

2023-04-15 15:07

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎