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好萊塢變了…亞裔露臉機會 大銀幕小螢幕都增加

好萊塢變了…亞裔露臉機會 大銀幕小螢幕都增加

編譯俞仲慈／綜合22日電
圖為Netflix最近上映的新劇集「怒嗆人生」(Beef)兩位主角。（美聯社）
圖為Netflix最近上映的新劇集「怒嗆人生」(Beef)兩位主角。（美聯社）

PME TopCo.旗下Luminate公布2022年「娛樂業多元發展報告」(Entertainment Diversity Progress Report)顯示，好萊塢影視從業人員涵蓋種族、性別、民族以及跨性別等身分已經日趨多元化，其中亞裔和非裔演員無論在大銀幕或小螢幕露臉的機會也有所增加。

該研究報告比較2021年和2022年電影作品，參與拍攝的常態性演員和擔綱的主角、導演，結果發現並未有大幅改善，不同族群和不同媒體的代表性仍處於失衡狀態，不過亞裔和非裔演員最大增加，而且仍在持續增加當中。

Luminate Film & TV執行副總裁兼負責人霍比希(Mark Hoebich)表示：「從這份最新報告內容來看，足以鼓勵好萊塢所有合作夥伴慶祝業已取得的成就，例如女導演、女創作者都增加，並比較其他未見增加的部分，例如仍沒有非裔或西語裔在電影和電視劇擔綱演出。」

根據該報告，在電視劇方面，至少出現一部亞洲電視劇，和2021年36.5%相比，2022年增加至38.4%、增幅約為2個百分點；至於亞洲電影的主角和導演分別增加7.7%和5.9%，顯示亞裔從業人員的地位已經更上一層樓，不過2022年發行的所有電影，只有1.8%是以亞洲故事為主軸。

該報告顯示截至2022年，非裔演員在電影擔任主角機率，增幅超過20%，反映片商願意投資並聘用更多非裔演員，而且至少有一位非裔主角擔綱演出的電影數量也增加30.1%，然而以非裔故事為主軸的電影數量減少16.7%、只有35部作品。

電影 非裔 導演

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