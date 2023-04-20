好萊塢男星亞歷鮑德溫誤殺女攝影 傳過失殺人指控將獲撤銷

亞歷鮑德溫。（美聯社）

好萊塢影星亞歷鮑德溫 2021年意外誤殺攝影指導，他的律師與美國媒體引述的消息人士今天表示，隨著新任特別檢察官 接手本案，亞歷鮑德溫面臨的過失殺人指控將獲撤銷。

法新社報導，亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）2021年在新墨西哥州 拍攝西部片Rust的過程中，持槍發射意外導致42歲攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）身亡，並於今年遭到起訴，亞歷鮑德溫拒絕認罪。

事發當時，亞歷鮑德溫正在排練，他手持柯特45（Colt .45）手槍，結果槍枝擊發造成賀勤茲死亡。亞歷鮑德溫堅稱他被告知這把手槍很安全。

亞歷鮑德溫的律師尼卡斯（Luke Nikas）和史派洛（Alex Spiro）說：「對於亞歷鮑德溫訴訟案獲撤銷的決定，我們感到很開心，我們鼓勵適當調查這起悲劇意外的實情和案發經過。」

新墨西哥州檢察官未立即回應法新社的置評請求。

根據好萊塢娛樂媒體Deadline，雖然指控遭到撤銷，但上月獲任的特別檢察官莫利賽（Kari Morrissey）和路易斯（Jason Lewis）將來仍可提出新的指控，預料兩人會繼續調查本案。

除了賀勤茲死亡，導演蘇薩（Joel Souza）也在那次意外中受傷。