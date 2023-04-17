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迪士尼怎麼了？ 連兩片動畫賠逾億 真人版也被嫌

記者蘇詠智／綜合報導
「巴斯光年」據估計賠了超過1億美元。（取材自IMDb）
「巴斯光年」據估計賠了超過1億美元。（取材自IMDb）

靠著經典動畫名片建立江山的迪士尼，卻接連出了兩部各賠了上億美元的動畫電影「奇異冒險」（Strange World）和「巴斯光年」（Lightyear），連湯姆漢克斯（Tom Hanks）演出的「木偶奇遇記」（Pinocchio）真人版也無好評，還拿下金酸莓獎，勢必要在今年扳回一城，使得新動畫「元素方城市」（Elemental）、真人版「小美人魚」（The Little Mermaid）成績更受到各方矚目。

迪士尼曾是美國動畫第一品牌，卻在疫情期間逐漸走下坡，票房表現被照明娛樂後來居上，去年先是暑期推出的皮克斯「巴斯光年」賣座失利，成本高達2億美元，全球總票房還不到2億3000萬美元，和「玩具總動員」（Toy Story）3、4集全球總票房都破10億美元簡直有天壤之別。美國媒體估計，由於「巴斯光年」宣傳費用也砸下1億1000萬美元，迪士尼總共會賠上1億600萬美元，是去年最虧本的大片前幾名。

「奇異冒險」被估計讓迪士尼賠掉1億5000萬美元。（取材自IMDb）
「奇異冒險」被估計讓迪士尼賠掉1億5000萬美元。（取材自IMDb）

雪上加霜的是，秋冬上映的「奇異冒險」，評價與口碑又都更差，全球總票房甚至僅7350萬美元，成本卻達1億多美元，迪士尼為這部片要賠上超過1億5000萬美元，堪稱多年來罕見的嚴重失利。有人認為片子本身品質已不夠理想，迪士尼又在疫情期間將好幾部動畫電影在OTT平台獨家或是與戲院同步推出，讓觀眾慢慢習慣在自己家裡欣賞他們的動畫影片，造成戲院收入的損傷。

迪士尼 疫情 奇異

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