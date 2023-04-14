瓦昆菲尼克斯再攀新巔「瘋」 大街裸奔衝破門

瓦昆菲尼克斯演出容易焦慮並偏執的中年魯男。(圖：双喜提供)

「奧斯卡 影帝」瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix），這次在恐怖喜劇「寶可噩夢」（Beau Is Afraid）再攀演技新巔「瘋」，演出容易焦慮並偏執的中年男子「阿寶」，在「宿怨」、「仲夏魘」鬼才導演 亞瑞阿斯特（Ari Aster）精心布置的瘋狂世界頻臨崩潰。

「寶可噩夢」中，瓦昆菲尼克斯飾演的「阿寶」不僅自小飽受母親情勒及控制，生活在充斥危險、治安堪憂的公寓中，更在前往探望母親的路上遭遇一連串意外，種種災難宛若置身夢魘，身心飽受摧殘。

導演亞瑞阿斯特也對於瓦昆菲尼克斯的敬業感到讚嘆：「他自己完成了大部分的特技動作，衝破玻璃門、從閣樓跌落、在浴缸中激烈打鬥一整天」而浴室的橋段也讓這位奧斯卡影帝突破從影最大尺度，與對手演員水裡搏鬥完後，不計形象在大街上裸體狂奔，同時還要閃躲許多威脅生命的可怕人事物。