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「大鼻子情聖」涉性侵 又有13女指控：他把手伸進我內衣褲

中央社／巴黎12日綜合外電報導
「大鼻子情聖」男星傑哈德巴狄厄。（美聯社）
「大鼻子情聖」男星傑哈德巴狄厄。（美聯社）

法國調查新聞網站Mediapart報導，逾12名女性指控「大鼻子情聖」（Cyrano de Bergerac）男星傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）性暴力，部分指控可追溯到數十年前。

法新社報導，74歲的傑哈德巴狄厄先前已因性侵一名法國女星而遭到控告。1990年傑哈德巴狄厄靠著「綠卡」（Green Card）一片在好萊塢打開知名度。

傑哈德巴狄厄透過律師嚴正否認任何不法。

Mediapart昨天報導指出，又有13名女性出面指控傑哈德巴狄厄，在2004年至2022年間上映的11部電影或電視劇片場或片場外騷擾她們。

檢察官辦公室今天表示，尚未接獲新控告，但正在調查傑哈德巴狄厄2018年涉嫌性侵法國女演員夏洛特阿爾努（Charlotte Arnould）的指控。

Mediapart報導，新指控包括傑哈德巴狄厄「把手伸進內衣褲」、「觸摸胯下、屁股或胸部」，以及「不雅的性言詞」等等。

報導指出，就算這些據稱的性侵行為發生在其他人面前，當事女性抱怨時，片場人員通常也是一笑置之，聲稱這只是傑哈德巴狄厄慣有的作風。

報導說，這13名女性尚未正式提告，但其中3人已到司法單位製作筆錄。其中一名要求匿名的女性說，她這麼做是為了「幫助夏洛特阿爾努」，也希望藉此讓電影界不再沉默。

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