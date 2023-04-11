才撇只愛嫩妹 李奧納多傳拒絕28歲女星

李奧納多狄卡皮歐否認新緋聞，卻又被取笑「只愛嫩妹」。（路透資料照片）

已經48歲的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），還沒有要結婚、生子的意思，外界看他不停的換緋聞 女友，換來換去年紀大都不滿25歲，對他「只愛嫩妹」冷嘲熱諷，讓他覺得不想再忍，曾透過身旁友人澄清自己不是只喜歡25歲以下的年輕美眉。近來他好不容易被傳與28歲的女主持人瑪雅賈瑪（Maya Jama）約會，卻又出面否認，再次被嘲笑：「28歲好像有點太老了？」

瑪雅賈瑪今年28歲，外表搶眼，是英國知名節目主持人。（取材自Instagram）

新近和他傳曖昧的瑪雅賈瑪，是大尺度麻辣實境秀「戀愛島」英國 原版的主持人，由於每一季都會掀起熱烈收視話題，瑪雅的名氣亦跟著水漲船高。英國太陽報稱李奧納多狄卡皮歐很常和瑪雅連絡，彼此也約會過好幾次，之前兩人不約而同到紐約工作，逮著機會就出來碰面，因為他們都才結束一段穩定的感情沒多久，還沒那麼快想要再找下一段認真的關係，抱著「且戰且走」的心態，還沒想把對方綁住。

就在李奧納多方面否認與瑪雅約會後，瑪雅發布了一支素顏卻仍美麗的短片，彷彿在反擊「有眼無珠」的李奧納多。然而外界看到的卻是李奧納多拒絕了一位「超過25歲、條件又好」的女性，繼續被笑口是心非，嘴巴上說沒有，實際上真的對年過25歲的女性興趣缺缺。