昔最知名處女布魯克雪德絲 演不出「高潮」…被扭腳趾

57歲的布魯克雪德絲曾是當紅青春偶像，在亞洲也有很多影迷。（取材自Instagram）

電影 中出現男女主角的激情場面，不只是噱頭，有時也是導演 認為情節需要，但演員能否將高潮的歡愉透過表情傳遞給銀幕下的觀眾，個人演技實力外，也和導演的功力有很大關係。

「漂亮寶貝」布魯克雪德絲（Brooke Shields），雖然11歲就演雛妓、14歲在「藍色珊瑚礁」裡有激情場面，之後在「無盡的愛」（Endless Love）也跟男主角有性愛歡愉的演出，但她的經紀人媽媽，對她的演藝事業有與眾不同的操作，既讓她小小年紀就成為性感象徵，卻又為她買「貞操險」，這麼一來，就讓她成了「全球最知名處女」。

布魯克雪德絲（右）在拍「無盡的愛」床戲時，並沒有過性體驗。（取材自IMDb）

她在「無盡的愛」（Endless Love）中免不了又有床戲，但她本人沒有過這種體驗，導演柴菲萊利（Franco Zeffirelli）要求她做出「高潮狂喜」的表情，她做不出來。最後柴菲萊利只好一直用力扭她的腳趾，才有辦法讓她將「爽痛」的表情呈現出來，而她其實在拍戲過程中，只有很痛，一點都沒覺得爽。

今日的布魯克已經57歲，對於過往的奇怪處境不再逃避而是直接面對，她最近推出了個人紀錄片「漂亮寶貝：布魯克雪德絲」（Pretty Baby），揭露不少過去不為外界而知的真相，像是她曾在22歲遭到性侵 等。

她認為自己年紀還很輕、尚無太多的人生體驗，就被逼著變成爭議話題性感偶像，有時候她也不知該怎麼向兩個女兒解釋，為何當初她的母親會這樣安排，換做是她自己，絕不會讓女兒陷入那樣的局面。