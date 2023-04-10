「全球最知名處女」初次親密體驗「裸奔」鬧笑話

布魯克雪德絲曾是「全球最知名處女」。(取材自IMDb)

人的一生中，「性愛初體驗」被不少人視為重要的歷程之一，對於守身如玉多年，卻從來沒有過這種經驗的處子，第一次絕對永生難忘，特別是打著「處女明星」招牌的玉女 偶像。

有「漂亮寶貝」之稱的布魯克雪德絲(Brooke Shields)，雖然11歲就演雛妓、14歲就在「藍色珊瑚礁」裡有激情場面，之後在「無盡的愛」也跟男主角有性愛歡愉的演出，但她的經紀人媽媽，對她的演藝事業有與眾不同的操作，既讓她小小年紀就成為性感象徵，卻又為她買「貞操險」，昭告天下她本人還是清純、「完璧」，銀幕上下並不一樣，這麼一來，就讓她成了「全球最知名處女」，大家都知道她「還沒有那個」。

也因此，布魯克進了常春藤 名校普林斯頓後，一談戀愛就開始在考慮要不要「突破」，最後決定獻出處子之身，而她的眼光自然不低，看上的是美式足球 隊隊長、校內風雲猛男狄恩肯恩(Dean Cain)，狄恩之後因為主演影集「新超人」中的超人而知名，外表出眾、體格健碩，才能粉碎布魯克「全球最知名處女」的招牌。