「全球最知名處女」初次親密體驗「裸奔」鬧笑話
人的一生中，「性愛初體驗」被不少人視為重要的歷程之一，對於守身如玉多年，卻從來沒有過這種經驗的處子，第一次絕對永生難忘，特別是打著「處女明星」招牌的玉女偶像。
有「漂亮寶貝」之稱的布魯克雪德絲(Brooke Shields)，雖然11歲就演雛妓、14歲就在「藍色珊瑚礁」裡有激情場面，之後在「無盡的愛」也跟男主角有性愛歡愉的演出，但她的經紀人媽媽，對她的演藝事業有與眾不同的操作，既讓她小小年紀就成為性感象徵，卻又為她買「貞操險」，昭告天下她本人還是清純、「完璧」，銀幕上下並不一樣，這麼一來，就讓她成了「全球最知名處女」，大家都知道她「還沒有那個」。
也因此，布魯克進了常春藤名校普林斯頓後，一談戀愛就開始在考慮要不要「突破」，最後決定獻出處子之身，而她的眼光自然不低，看上的是美式足球隊隊長、校內風雲猛男狄恩肯恩(Dean Cain)，狄恩之後因為主演影集「新超人」中的超人而知名，外表出眾、體格健碩，才能粉碎布魯克「全球最知名處女」的招牌。
布魯克自嘲，多虧了大家都知道她是處女，因此初體驗的興奮、緊張和滿足情緒也異常的高，一完事之後，她竟然直接衝出房門、跑向大廳，連衣服都來不及穿、全身光溜溜，根本不知道自己要跑去哪兒，還好狄恩趕快披上棉被追出來，把她抱回去，才沒有鬧出更大的笑話。原本此事就是兩人年輕時的秘密，可是布魯克對於自己不再是處女並沒有很避諱，狄恩肯恩就是「經手人」也就不再是秘密，她因此曾覺得對狄恩不太好意思，好在狄恩也沒有真的翻臉。
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