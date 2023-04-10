泰勒絲「逼婚」喬歐文不成？ 6年情畫句點

泰勒絲和喬歐文傳近日已經分手。（Getty Images）

樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）被傳和交往六年多的英國 男友喬歐文（Joe Alwyn）分手，近來她忙於巡迴演出，敏感的粉絲注意到喬歐文反常的不見蹤影，歐美各大媒體隨後陸續報導兩人早已濃情轉淡，雖然沒能攜手步上紅毯，卻也沒有撕破臉，是在彼此都同意的情況下決定分道揚鑣。

泰勒絲和喬歐文傳近日已經分手。（Getty Images）

過往泰勒絲在外界眼中，算得上是緋聞製造機，平均一到兩年換一個男友，而她的戀愛也有固定模式，總是會很高調與對方同進同出，然後在看似甜蜜到最高點、被懷疑即將舉辦婚禮之前，就會突然喊「卡」，她會在之後出專輯時獻上一首「分手歌」，對前男友略微嘲諷，再投入下一段感情。然而名氣沒有她那些舊愛高的喬歐文，卻打破了這樣的模式。

因為主演李安執導「比利 •林恩的中場戰事」（Billy Lynn's Long Halftime Walk）才知名度大漲的喬歐文，與泰勒絲交往的時間比她任何一位舊愛都久，且兩人很少公開大秀恩愛，曾一起寫歌，也會到對方的工作場合探望，沒想到依然分手收場。

泰勒絲去年10月推出新專輯時，媒體已試圖在歌詞裡尋找她戀情發展的線索，那時她還表示與喬歐文「一切都很好」。其實前年就有八卦 刊物稱她透過好幾首歌的歌詞流露「逼婚」之意，要是喬歐文不趕快回應，就可能要被放生。

泰勒絲與喬歐文看似完美契合，但彼此知名度和身價的明顯落差，一直是隱憂。泰勒絲身家達4.5億美元，喬歐文財產為400萬美元，超過百倍的差異，女方遠遠強過男方，成了不容易跨越的障礙。