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假「大鵰」掃「性」？ 猛男亞當達莫斯觀眾跑光

記者蘇詠智／綜合報導​
「性／生活」將性感猛男亞當達莫斯捧紅，熱度卻沒能持久。（取材自IMDb）
「性／生活」將性感猛男亞當達莫斯捧紅，熱度卻沒能持久。（取材自IMDb）

標榜「性」為主題的劇集，尺度千萬不能緊縮，讓觀眾掃「性」？Netflix在兩年前一推出就造成廣大話題的影集「性／生活」（Sex/Life），男主角之一亞當達莫斯（Adam Demos），一幕淋浴時轉身對著鏡頭露出25公分「大鵰」畫面，更成為觀眾津津樂道的話題，也使他從談不上國際知名度，瞬間暴紅，還和女主角莎拉夏希（Sarah Shahi）假戲真做成為一對。

然而上個月初，第二季上架，收視卻比首季明顯下滑快一半，Netflix宣布，該劇確定不會再有第三季。

該幕上架後一堆人好奇「是不是真的？」他只曖昧回答：「那一幕是我本人拍的。」結果在第二季推出後沒兩天，他受訪時就直接戳破大家的幻想：「我以為你們都知道那個是道具了？都已經過了這麼久了。」

他在第二季的尺度也收斂不少，不再正面全裸，只有背面裸臀。不只是他，連飾演好丈夫的另一位男主角麥克沃格（Mike Vogel），在第二季的背面露臀部鏡頭也有替身代勞，沒有自己親身上陣，不知是否因此讓觀眾感到不夠盡「性」。

據收視調查，「性／生活」第二季很快在全球各地包括歐美的觀看排行榜跌出前10名。莎拉夏希則抱怨在第二季裡，亞當的份量沒那麼重，有點大材小用，又坦言在第二季並沒有得到和首季一樣多的支持，接著自嘲：「我這樣講，可能永遠沒辦法再回Netflix拍戲了，但我還是說出來了。」她仍炙手可熱，已經簽訂要在ABC一齣新戲擔任主角。

近年來影音平台的戲劇尺度愈來愈大，屢屢造成收視的熱烈話題，可是觀眾也愈來愈精，「弄假」不見得都能「成真」，讓他們覺得掃「性」，戲的吸引力就不會再那麼熱烈。

Netflix

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