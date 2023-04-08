「捍衛任務」蘭斯雷迪克猝逝 律師高調駁死因報告

蘭斯雷迪克的死因報告遭到他的妻子與律師反駁，恐有其他內情。（路透資料照片）

在「捍衛任務」(John Wick)系列電影扮演飯店經理的黑人男星蘭斯雷迪克(Lance Reddick)，上月驚傳在家中自然死亡，享壽60歲。專門報導明星與名流八卦的TMZ終於取得官方鑑定報告，稱蘭斯是冠狀動脈心臟病 發作而猝逝，但「時人」雜誌卻接到蘭斯律師的聲明，稱「檢驗報告與家人的認知完全不合」，稱蘭斯身體健康、有運動習慣，根本不像是有心臟病的患者。

歐美媒體報導，當蘭斯倒在自家後院，他的妻子返家後第一個發現，送醫後回天乏術，檢驗報告中所稱的冠狀動脈心臟病，是指冠狀動脈粥狀硬化，導致血液流動困難，易引發中風 或是猝死危險；可是蘭斯的律師詹姆斯霍恩斯坦說，報告的描述跟家人對蘭斯的認知完全對不上。

律師聲明提到：「這份死因鑑定報告並非源自驗屍結果，蘭斯生前的醫療紀錄也都沒有顯示過報告裡所稱的那些情形。蘭斯是我見過身形最標準的人，他每天在自己家裡的健身 房鍛練，做強大的心臟有氧運動，就算為了工作不在家，也會在演出合約上註明要有能讓他在空檔可以鍛練的設備；而且他吃得很健康，死因報告裡的描述完全跟他的生活作息對不起來。」

不過高調打槍死因報告之後，蘭斯的妻子史蒂芬妮想要求什麼？律師的聲明並沒有提到。蘭斯原本看似是病發猝逝，現在彷彿變成懸案，真相如何，連家人都不清楚。