不會狗尾續貂…馮迪索堅稱「玩命關頭」將迎來大結局

馮迪索主演「玩命關頭 X」即將邁向最終章。(取材自推特)

馮迪索(Vin Diesel)主演賣座飛車動作電影 系列「玩命關頭」(Fast & Furious)，目前已飆出20年，並宣稱今年5月要上映的第10集一直標榜是「完結篇的開端」，因此第11集即將觀眾期待的大結局，但外界一直不認為馮迪索會願意放棄這個金雞母，馮迪索最近接受「美聯社」訪問，再度強調一定會有完結篇，但也語帶曖昧暗示唐老大的旅程不一定已結束。

馮迪索表示「每個故事都應該有自己的結局，我知道人們會希望不要結束，但我認為所有美好的事物都應該收尾，這是我們要拍大結局的原因，我認為這對這系列來說是重要的」，也保證「玩命關頭」系列正在擬定一個真正的告別，而這其中當然不能沒有已逝男星保羅沃克(Paul Walker)，「2013年那一刻，當全世界都在為他的離世而身陷低潮，劇組做了一個非常大膽且正確的決定，讓布萊恩歐康納活著」，隨後也強調「我無法想像這個傳奇故事，會在沒有與布萊恩歐康納說再見的狀況下結束」，暗示結尾仍會再度讓觀眾知道布萊恩歐康納的後續結局。