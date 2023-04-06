我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

矽谷高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

不會狗尾續貂…馮迪索堅稱「玩命關頭」將迎來大結局

記者陳建嘉／即時報導
馮迪索主演「玩命關頭 X」即將邁向最終章。(取材自推特)
馮迪索主演「玩命關頭 X」即將邁向最終章。(取材自推特)

馮迪索(Vin Diesel)主演賣座飛車動作電影系列「玩命關頭」(Fast & Furious)，目前已飆出20年，並宣稱今年5月要上映的第10集一直標榜是「完結篇的開端」，因此第11集即將觀眾期待的大結局，但外界一直不認為馮迪索會願意放棄這個金雞母，馮迪索最近接受「美聯社」訪問，再度強調一定會有完結篇，但也語帶曖昧暗示唐老大的旅程不一定已結束。

馮迪索表示「每個故事都應該有自己的結局，我知道人們會希望不要結束，但我認為所有美好的事物都應該收尾，這是我們要拍大結局的原因，我認為這對這系列來說是重要的」，也保證「玩命關頭」系列正在擬定一個真正的告別，而這其中當然不能沒有已逝男星保羅沃克(Paul Walker)，「2013年那一刻，當全世界都在為他的離世而身陷低潮，劇組做了一個非常大膽且正確的決定，讓布萊恩歐康納活著」，隨後也強調「我無法想像這個傳奇故事，會在沒有與布萊恩歐康納說再見的狀況下結束」，暗示結尾仍會再度讓觀眾知道布萊恩歐康納的後續結局。

即便馮迪索信誓旦旦，接受訪問時透露「玩命關頭11」會是系列終點，但當記者詢問他所飾演的「唐老大」是否會再度回歸？不過馮迪索則露出靦腆神情，並表示「沒有什麼是不可能的」，暗示之後「玩命關頭」若出外傳電影或是獨立電影，還是能夠看到唐老大。

馮迪索（左起）、泰瑞斯吉布森、蜜雪兒蘿莉葛茲、導演路易斯拉提耶、路達克里斯、姜成...
馮迪索（左起）、泰瑞斯吉布森、蜜雪兒蘿莉葛茲、導演路易斯拉提耶、路達克里斯、姜成鎬再度齊聚一堂。（路透）

電影

上一則

「鷹眼」傑瑞米雷納被鏟雪車輾過 死裡逃生曝「用手機寫遺書」

延伸閱讀

不可思議 「玩命關頭Ｘ」莎莉賽隆女女打戲沒導演自己拍

不可思議 「玩命關頭Ｘ」莎莉賽隆女女打戲沒導演自己拍
風向轉了？水行俠拍玩命X意外順利 巨石強森才是問題？

風向轉了？水行俠拍玩命X意外順利 巨石強森才是問題？
「歸路」唯美婚禮搶先曝光 井柏然誓詞藏洋蔥

「歸路」唯美婚禮搶先曝光 井柏然誓詞藏洋蔥
不怕對打奧斯卡「最後生還者」催淚結局收視率飆高

不怕對打奧斯卡「最後生還者」催淚結局收視率飆高

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
吳磊拍完親密戲一臉害羞坐起身。(取材自微博)

導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

2023-03-31 03:10
張惠妹在高雄場仍忍不住淚崩。圖／聲動娛樂提供

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

2023-03-31 14:44
楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

2023-03-28 02:20
夏文汐（左）與葉童近日在港重聚，彼此的保養狀況成為網友討論焦點。（取材自微博）

資深「豪放女」夏文汐宣布返祖國發展 57歲豔麗如昔

2023-03-31 22:54
巨石強森私下也是有巨星的氣燄，不見得跟銀幕前一樣隨和。（歐新社資料照片）

風向轉了？水行俠拍玩命X意外順利 巨石強森才是問題？

2023-03-31 14:15

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪