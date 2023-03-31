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基努李維只說380字 「捍衛4」票房破1.5億元

記者黃保慧／綜合報導
「捍衛任務4」全球票房已賣破1.53億美元。（圖：車庫提供）
「捍衛任務4」全球票房已賣破1.53億美元。（圖：車庫提供）

「捍衛任務4」（John Wick:Chapter 4）全球票房已賣破1.53億美元，打破台灣影史限制級電影首周票房紀錄，目前全台票房破億，穩坐全台票房冠軍寶座。

「捍衛任務4」片長達2小時49分鐘，有趣的是，基努李維（Keanu Reeves）所飾演的約翰維克在片中僅有的103句對話裡只說了380個單字，且三分之一的對話當中，僅包含一個單字，猶如「Yeah」這類單字。有趣的是，10%幾乎已經出現在預告片中，這是導演與基努李維特別的安排。

「捍衛任務4」全球票房已賣破1.53億美元。（圖：車庫提供）
「捍衛任務4」全球票房已賣破1.53億美元。（圖：車庫提供）

這次基努李維也嘗試新的武器「雙節棍」，導演非常滿意地表示，「你得用雙節棍跟AR-15步槍對戰」。這也讓「基哥」表示，「我一直都使得不好，但成果還算可以啦，努力完成演出還滿有趣的。」

電影中還有一幕堪稱「上帝視角」的畫面，約翰維克在廢棄、腐朽的建築，從一個房間移動到另一個房間，猶如電玩遊戲影片的頂部鏡頭畫面。導演表示是受到一款射擊電玩遊戲所啟發，再加上配樂、動作技巧和酷炫的服裝與武器，一長串的連續鏡頭，幾乎是一鏡到底的拍攝手法，就像是玩家視角，可以俯瞰每個遊戲角色，清楚看到主角與對手的位置，令人看了無不心跳加速，緊張不已，而每位演員都必須精準地記得什麼時間點該出現在什麼定點，讓拍攝得以順利完成。

導演 基努李維 電影

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