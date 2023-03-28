女神卡卡「小丑女」 靠演技歌藝取勝

女神卡卡在「小丑2」另外一場戲的造型也不走五彩絢爛的風格。（路透）

以漫畫改編電影 之姿奪下奧斯卡 影帝大獎的「小丑」（Joker），續集自然深受各方矚目，目前已在紐約拍攝中。女神卡卡 （Lady Gaga）加入扮演「小丑女」是本集一大噱頭，各方也都好奇她如何詮釋出不同於「自殺突擊隊」系列瑪格蘿比（Margot Robbie）的風格。

瑪格蘿比因扮演小丑女而大為走紅。（取材自IMDb）

她的扮相近日終於被拍到，並沒有瑪格蘿比那樣的繽紛、張狂，卻自有一種獨特的時尚感，女神卡卡的粉絲也強調，偶像的歌藝和演技都一流，不像有些演員缺乏好歌喉，或是紅牌歌手沒有好演技，當他們跨過本行時，表現總會讓人感到尷尬，深信卡卡一定會是「小丑2」中的大亮點。

漫畫裡特立獨行的「小丑女」哈莉奎茵，在瑪格蘿比的演繹下，看似為愛瘋狂但沒有完全失去理智，像個傻大姐卻還是有幾分精明，加上她的外表美艷，在一群大男人之中顯得格外搶眼，讓她一砲而紅，觀眾也很難想像在她之外有別人能勝任這個角色。不過「小丑」系列較為寫實、陰暗的風格，本來就被設定是在DC英雄影像宇宙之外的獨立篇章，女神卡卡的哈莉奎茵完全不需要和瑪格蘿比相像，可以有自己的特色，各方也都期待看她如何注入新意。