友嗑藥死、妻長腫瘤 紅髮艾德曝曾患憂鬱症 常在車裡哭

紅髮艾德最近為了宣傳紀錄片展開宣傳,透露曾受毒癮、酗酒之苦。(路透)

英國 知名歌手紅髮艾德(Ed Sheeran)最近宣傳紀錄片「紅髮艾德成名之路」(Ed Sheeran: The Sum of It All),自爆一直深受憂鬱症所苦,直到去年才成功走出低潮,更一併戒掉毒癮、酗酒,原因是多年好友賈馬爾愛德華茲(Jamal Edwards)因吸毒過量而去世,再加上懷孕的妻子罹患腫瘤 ,他向美媒「滾石」透露,「當時的我,過得非常不好,失落感完全掌控了我的生活」,更時常在車裡痛哭。

紅髮艾德透過音樂創作、家人的陪伴才走出低潮。他提到好友的離世,促使他戒掉早從20多歲就染上的毒癮,「我永遠不會再碰任何毒品 ,因為賈馬爾就是這樣離開的」,更感性表示自己已經32歲了,「我該長大了,那些派對都已經參加過,有過很多特別的經歷,有過開心的時刻,就這樣結束吧」。

紅髮艾德帶來最新紀錄片「紅髮艾德成名之路」來了!在這部紀錄片中,艾德將向觀眾首次打開心房,從音樂創作之路到摯友驟逝、發現妻子罹癌,觀眾除了可以看見樂壇巨星最真實的一面,更將激發觀眾的夢想、重新點燃世人對生活的激情與熱愛。