我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者直播丹佛高中槍案 「兒子現身報平安」她立刻相擁

白宮「未經核實黑名單」 再增14家中國實體

友嗑藥死、妻長腫瘤 紅髮艾德曝曾患憂鬱症 常在車裡哭

記者陳建嘉／綜合報導
紅髮艾德最近為了宣傳紀錄片展開宣傳，透露曾受毒癮、酗酒之苦。(路透)
紅髮艾德最近為了宣傳紀錄片展開宣傳，透露曾受毒癮、酗酒之苦。(路透)

英國知名歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）最近宣傳紀錄片「紅髮艾德成名之路」（Ed Sheeran: The Sum of It All），自爆一直深受憂鬱症所苦，直到去年才成功走出低潮，更一併戒掉毒癮、酗酒，原因是多年好友賈馬爾愛德華茲(Jamal Edwards)因吸毒過量而去世，再加上懷孕的妻子罹患腫瘤，他向美媒「滾石」透露，「當時的我，過得非常不好，失落感完全掌控了我的生活」，更時常在車裡痛哭。

紅髮艾德透過音樂創作、家人的陪伴才走出低潮。他提到好友的離世，促使他戒掉早從20多歲就染上的毒癮，「我永遠不會再碰任何毒品，因為賈馬爾就是這樣離開的」，更感性表示自己已經32歲了，「我該長大了，那些派對都已經參加過，有過很多特別的經歷，有過開心的時刻，就這樣結束吧」。

紅髮艾德帶來最新紀錄片「紅髮艾德成名之路」來了！在這部紀錄片中，艾德將向觀眾首次打開心房，從音樂創作之路到摯友驟逝、發現妻子罹癌，觀眾除了可以看見樂壇巨星最真實的一面，更將激發觀眾的夢想、重新點燃世人對生活的激情與熱愛。

毒品 腫瘤 英國

上一則

離婚孫怡半年 董子健被爆擁24歲新歡

下一則

明星都回飯店睡？陳偉霆露營節目爆造假

延伸閱讀

曾遇好友嗑藥慘死、妻子長腫瘤 紅髮艾德自曝患憂鬱症

曾遇好友嗑藥慘死、妻子長腫瘤 紅髮艾德自曝患憂鬱症
再忙也要記得健檢 別讓良性胰臟腫瘤轉變為惡性胰臟癌

再忙也要記得健檢 別讓良性胰臟腫瘤轉變為惡性胰臟癌
重粒子治療 胰臟癌等難治癌種多了新選擇

重粒子治療 胰臟癌等難治癌種多了新選擇
孕婦罹惡性「三陰性乳癌」 術後順產、腫瘤消失

孕婦罹惡性「三陰性乳癌」 術後順產、腫瘤消失

熱門新聞

妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

2023-03-21 17:32
迪麗熱巴身穿簍空禮服胸前險曝光。(取材自微博)

迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」

2023-03-18 02:05
楊紫瓊(右)與男友陶德在奧斯卡頒獎典禮留影。(美聯社)

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

2023-03-16 17:23
白冰冰加入「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」陣容。記者李政龍／攝影

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

2023-03-15 16:31
李龍基(左)與Chris感情不受年齡限制。圖／截圖自IG

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

2023-03-16 11:08
曾馨瑩(後排左起)加碼曬出4年前與BLACKPINK的珍貴合照。(取材自Instagram)

曝跟BLACKPINK私照 郭台銘辣妻曾馨瑩美成這樣

2023-03-19 02:43

超人氣

更多 >
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大
搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低

搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨
72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款