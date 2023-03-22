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離婚20年仍怕見阿湯哥？ 妮可基嫚奧斯卡「反常」

記者蘇詠智／綜合報導
妮可基嫚擔任奧斯卡頒獎人。（Getty Images）
妮可基嫚擔任奧斯卡頒獎人。（Getty Images）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）自製自演的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）入圍今年奧斯卡最佳影片、音效等6項獎，各方期待他在頒獎典禮上現身，他卻臨陣缺席，不管真正的理由為何，八卦刊物就是認定他是想避開擔任頒獎人的前妻妮可基嫚（Nicole Kidman）。

無巧不巧，妮可基嫚當晚雖然沒有碰到阿湯，卻也茸因為可能和前夫狹路相逢緊張不已，被形容「一整天的表現都超級反常」。

奧斯卡主辦單位邀請妮可基嫚起頒最佳導演獎，她並沒有考慮太久就答應，沒想道事後才接到阿湯有可能出席頒獎典禮的消息，讓她心情馬上陷入焦慮。

妮可基嫚與湯姆克魯斯離婚20多年來，兩人碰巧同場的情況連一隻手掌都數得出來。任何導演肯定都不會放過這對昔日夫妻的互動。

八卦刊物指出，妮可緊張到都不知道該怎麼反應，拚命展現對現任丈夫凱斯厄本（Keith Urban）的愛，要讓外界知道揮別了阿湯的日子過得更好，一舉一動都充滿著刻意和不自然，直到典禮主持人吉米金莫的開場脫口秀，明白點破阿湯當晚不會出席，妮可才變得輕鬆不少。

湯姆克魯斯 導演 奧斯卡

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