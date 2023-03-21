我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7唯一未訪烏克蘭的領導人 日相岸田文雄秘訪基輔

美中夾縫求生 TikTok全美活躍用戶突破1.5億人

「足球尤物」女星驚傳在洛杉磯全裸逛大街 精神又有狀況？

記者蘇詠智／即時報導
亞曼達拜恩斯曾是高人氣少女偶像。（路透資料照片）
亞曼達拜恩斯曾是高人氣少女偶像。（路透資料照片）

曾是好萊塢高人氣少女偶像的「足球尤物」（She's the Man）、「髮膠明星夢」（Hairspray）亞曼達拜恩斯(Amanda Bynes)，後來因精神狀態不佳、數度進出勒戒所，又做出在鄰居車道上放火、差點把自己狗狗燒焦的爭議行為後，被診斷患有躁鬱症，生活的一切由母親監管，直到9年後才跟「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）一樣，經法庭判定停止監管，重拾自由。

亞曼達這一年來看似過得不錯，然而據TMZ報導，她竟在洛城市中心附近全裸行走，目擊者稱她後來隨手招了輛車，告訴司機自己剛從思覺失調的狀況中恢復平靜，然後打了911報警。

之後亞曼達被帶去鄰近的派出所，一組心理健康人員判定她需要強制留下3天，接受治療和觀察。TMZ報導亞曼達已被妥善照顧，可能會繼續待上好幾天。她被目擊一絲不掛出現的區域並不很安全，幸好身上完全沒受傷。

外型俏麗甜美的亞曼達，從小就以童星身分入行，當年排名或戲分不如她的查寧塔圖(Channing Tatum)、柴克艾福隆（Zac Efron），日後都成大牌，反而36的她，似乎很難在演藝界東山再起，昔日粉絲只能祝她早日康復。

年近40的亞曼達拜恩斯近日又傳出狀況。(取材自Instagram)
年近40的亞曼達拜恩斯近日又傳出狀況。(取材自Instagram)

足球 心理健康 好萊塢

上一則

林俊傑香港開場 台下女粉絲打架、互抓頭髮搶手機

延伸閱讀

國務院發旅遊警告：墨西哥藥店賣致死假藥

國務院發旅遊警告：墨西哥藥店賣致死假藥
星宇航空會員越洋航線專屬折扣碼 最高162美元優惠

星宇航空會員越洋航線專屬折扣碼 最高162美元優惠
4月結婚是煙霧彈？網傳何超蓮婚紗照爆已嫁竇驍

4月結婚是煙霧彈？網傳何超蓮婚紗照爆已嫁竇驍
洛杉磯馬拉松勝在性別 女冠成績比男冠差卻多1萬元獎金

洛杉磯馬拉松勝在性別 女冠成績比男冠差卻多1萬元獎金

熱門新聞

白冰冰加入「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」陣容。記者李政龍／攝影

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

2023-03-15 16:31
迪麗熱巴身穿簍空禮服胸前險曝光。(取材自微博)

迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」

2023-03-18 02:05
奈及利亞歌手Tems參加奧斯卡頒獎典禮的服飾，擋住後方觀眾的視線，被網友評為「自私」。(Getty Images)

奧斯卡典禮上最自私？坐她後面什麼都看不到

2023-03-14 17:06
楊紫瓊(右)與男友陶德在奧斯卡頒獎典禮留影。(美聯社)

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

2023-03-16 17:23
李龍基(左)與Chris感情不受年齡限制。圖／截圖自IG

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

2023-03-16 11:08
關繼威上台領獎時與哈里遜福特感人相擁。(截自推特@RaminSetoodeh)

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

2023-03-13 11:15

超人氣

更多 >
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領
12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻