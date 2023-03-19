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李奧納多狄卡皮歐對27歲名模未能忘情 無奈卡在這關

記者蘇詠智／綜合報導
吉吉哈蒂德冷豔亮麗，情場上向來不怕沒男伴。（路透資料照片）
吉吉哈蒂德冷豔亮麗，情場上向來不怕沒男伴。（路透資料照片）

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）自從與前女友卡蜜拉莫隆尼（Camila Morrone）分手後，就和27歲的超級名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）名字一直連在一起，雖然彼此號稱從2月分確定分道揚鑣後應該再也不會見面，卻還是持續在一堆派對場合上碰頭，且根據「Us」雜誌的說法，兩人還是對對方非常感興趣，至少李奧納多是如此，他在奧斯卡頒獎後派對上就算有一堆美豔辣模包圍，還是只想跟吉吉打情罵俏。

既然李奧納多對吉吉如此有愛，為何外界對他們依舊一點都不看好？因為大家都清楚李奧納多過往的「豐功偉蹟」，固然吉吉已經比他過往的擇偶對象25歲要大上一些，他還是沒有打算為她終結單身，認真談一段感情，而吉吉歷經與前「一世代」（One Direction）成員贊恩（Zayn Malik）的那段波折戀情後，現在只希望有一段長期穩定的關係，她也想好好養育與贊恩所生的女兒，還沒打算要認真的李奧納多，不會是她想考慮的對象。

過去其實就有報導指出，李奧納多對「25」這個數字的堅持並不是有何特別怪癖，而是小女友們一到這個歲數就會開始計畫未來，會希望他們的戀情能夠以共組家庭為最終目標，他就是只想談戀愛、不想結婚，雙方擺明了沒共識後，「分手」就是合理的結果，因此他的每段感情差不多都撐不過女友們超過25歲。

好不容易，有個27歲的吉吉哈蒂德讓他深深著迷，吉吉想要的卻也和其他女生無異，又是李奧納多給不了的，因此兩人也只能繼續曖昧，戀情無法落實，就看李奧納多何時又會被更新的嫩妹吸引走。

李奧納多狄卡皮歐一直不想定下來，導致每一段戀情都破局。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐一直不想定下來，導致每一段戀情都破局。（路透資料照片）

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