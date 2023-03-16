綺拉奈特莉不回「神鬼奇航」改扮女記者 放閃甜讚老公

綺拉奈特莉與克里斯庫柏合作「波士頓勒殺狂」。（圖：Disney+提供）

綺拉奈特莉（Keira Knightley）自從結婚生子之後大為減產，就連近年傳聞強尼戴普（Johnny Depp）將回歸「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean），身為主要演員的她也認為自己不會再度演出，受訪時更直接表示「伊莉莎白史旺（Elizabeth Swann）已經以出色姿態遠航離去」，改為專注演出新片「波士頓 勒殺狂」（Boston Strangler）。

綺拉奈特莉絕美回歸。（圖：Disney+提供）

該片是一部啟發自真實連環殺人案件的作品，綺拉奈特莉在電影中飾演一名首次調查謀殺案的生活組記者，「相信每個女生都能對我飾演的角色感同身受」，綺拉奈特莉在受訪時分享：「從職場上我們因為性別遭遇到的不平等待遇，到極端一點的情況，也就是影片中針對女性的殺戮，「波士頓勒殺狂」將會道出很多女性內心最深處的無奈和怒吼。」

「波士頓勒殺狂」。（圖：Disney+提供）

「波士頓勒殺狂」講述1960年代繁榮又迷人的波士頓頻頻傳出手法如出一轍的女性死亡案件，任職於「美國人紀事報」的蘿蕾塔麥勞夫（Loretta McLaughlin，綺拉奈特莉 飾）不僅是第一位將數起波士頓勒殺案串聯起來、並著手調查案件的記者，隨著神秘殺手持續殘忍地奪去一條條性命，蘿蕾塔仍堅持不懈與同事兼閨蜜的珍寇爾（Jean Cole，凱莉庫恩（Carrie Coon）飾）繼續聯手調查，然而她們卻因當時嚴重的性別歧視陷入調查泥沼。儘管如此，她們仍不顧生命危險勇敢追查，賭上記者的尊嚴全力揭露真相。

「波士頓勒殺狂」已經上架。（圖：Disney+提供）

「波士頓勒殺狂」導演 麥特盧斯金（Matt Ruskin）在受訪時分享自己在波士頓長大，早在開拍前就對這個故 事非常感興趣，卻一直難以透過新聞報導剖析出案件的全貌。誰知道峰迴路轉，麥特在拍攝前的田調過程中發現，現實世界中的記者「蘿蕾塔」竟是自己朋友的奶奶，「我當然毫不猶豫的就拿起電話聯繫」。麥特難掩興奮的表示自己也藉此機會能更深入了解這個案件、人物、和時空背景，進而打造出這個黑暗、刺激又發人深省的故事。

綺拉奈特莉近年減產演出。（圖：Disney+提供）

在英國長大的女星綺拉奈特莉與其他演員比起來，對這個案件相對陌生，卻在拿到劇本後對緊湊的故事、以及兩位女記者的執著深深著迷：「當時幾乎沒人知道這起案件是由兩名女性破案的，他們被迫在歷史上銷聲匿跡，而今天我們將說出屬於她們的故事。」而飾演綺拉奈特莉的同事兼閨密的女星凱莉庫恩也表示：「這些女性在破案、還有迫使警察 部門分享信息給她們的過程中，展現了過人的毅力和魅力，最後的成果更是非凡無比，當時卻沒有任何報導提及她們的名字，這對我來說相當震驚。」

「波士頓勒殺狂」日前舉辦特映會。（圖：Disney+提供）

綺拉奈特莉為了拍攝「波士頓勒殺狂」，全家人搬到美國東岸居住，她大力稱讚老公詹姆士萊頓（James Righton）是一位很優秀的旅伴，讓她減輕了不少壓力，因為拍攝期間正值疫情肆虐，全家人都在拍攝期間確診，除了拍攝被迫延期近兩個禮拜，喜愛外出的父女倆也被迫在家隔離，讓綺拉奈特莉大喊「我真的超有罪惡感」！她也放閃感謝老公在拍攝期間對自己還有女兒的照顧。