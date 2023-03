影／艾薇兒朱諾獎致詞遭「裸女鬧場」 天后飆粗口要她下台

艾薇兒出席加拿大第52屆朱諾獎,卻遭上半身全裸的女子衝上台鬧場。(路透)

加拿大 搖滾天后艾薇兒(Avril Lavigne)近日出席加拿大流行音樂盛事朱諾獎(Juno Awards),當她在台上講話時,突然一名女子上半身全裸衝上台,保鑣勸阻無效,艾薇兒則對女子直說:「Get the fxxk off」,要她下台。

綜合「CNN」、「Variety」等多家外媒報導,以及現場畫面影片在網上瘋傳,一名穿著粉紅色褲子、頭戴粉紅頭巾的女子在艾薇兒介紹饒舌歌手AP Dhillon的時突然裸上身衝上台,並在台上四處走動,還在艾薇兒身邊晃來晃去,女子身上寫著「拯救綠地」等字眼,疑為環保主義者。

艾薇兒一開始並未理會,專注於介紹,但似乎保鑣勸說女子下台無效,艾薇兒後來直接面對女子說道飆罵「滾下台X子。(Get the fxxk off!Get the fxxk off bixxh!)」,並在揮手要她下台時疑似碰觸該女子胸部。

Topless woman crashes JUNOs stage while @AvrilLavigne introduces a performer. “Get the fuck off, bitch.” pic.twitter.com/FZ6OuVP6AB — John R Kennedy (@JRK_Media) March 14, 2023