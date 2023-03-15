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影／艾薇兒朱諾獎致詞遭「裸女鬧場」 天后飆粗口要她下台

噓！星聞／即時報導
艾薇兒出席加拿大第52屆朱諾獎，卻遭上半身全裸的女子衝上台鬧場。（路透）
艾薇兒出席加拿大第52屆朱諾獎，卻遭上半身全裸的女子衝上台鬧場。（路透）

加拿大搖滾天后艾薇兒（Avril Lavigne）近日出席加拿大流行音樂盛事朱諾獎（Juno Awards），當她在台上講話時，突然一名女子上半身全裸衝上台，保鑣勸阻無效，艾薇兒則對女子直說：「Get the fxxk off」，要她下台。

綜合「CNN」、「Variety」等多家外媒報導，以及現場畫面影片在網上瘋傳，一名穿著粉紅色褲子、頭戴粉紅頭巾的女子在艾薇兒介紹饒舌歌手AP Dhillon的時突然裸上身衝上台，並在台上四處走動，還在艾薇兒身邊晃來晃去，女子身上寫著「拯救綠地」等字眼，疑為環保主義者。

艾薇兒一開始並未理會，專注於介紹，但似乎保鑣勸說女子下台無效，艾薇兒後來直接面對女子說道飆罵「滾下台X子。(Get the fxxk off！Get the fxxk off bixxh！)」，並在揮手要她下台時疑似碰觸該女子胸部。

艾薇兒出席加拿大第52屆朱諾獎，卻遭上半身全裸的女子衝上台鬧場。（路透）
艾薇兒出席加拿大第52屆朱諾獎，卻遭上半身全裸的女子衝上台鬧場。（路透）

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