楊紫瓊登奧斯卡舞台 「3膚色影后」同框超榮耀

三個不同膚色的影后同框,荷莉貝瑞(中)在IG上傳自己與楊紫瓊(右)、潔西卡雀絲坦(左)一起走出典禮舞台的照片。(取材自Instagram)

楊紫瓊 以「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)大破紀錄,成為史上首位奧斯卡獎 華裔影后,頒獎給她的荷莉貝瑞(Halle Berry),同時也是奧斯卡影史首位非裔影后,她事後在貼出自己與楊紫瓊、潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)一起走下台的熱情合照,「我很榮幸能與潔西卡、楊紫瓊一樣,獲得奧斯卡影后的殊榮,雖然過程很漫長,但我將永遠珍惜」。

三位影后膚色不同,但都有卓越的藝術成就,一起登上奧斯卡頒獎典禮舞台,讓同框的經典合照引起網友激烈討論,另一影后潔西卡雀絲坦也前來留言,「我超級享受與妳們共處的這一刻,我很感激能參與其中」。

事實上,當天將獎項頒給楊紫瓊的頒獎人之一的演員荷莉貝瑞,在2002年以電影「擁抱豔陽天」(Monster's Ball)成為奧斯卡影后,當時她是第一位「非白人」奧斯卡影后,如今當她站上典禮舞台,展開雙臂迎接奔上舞台的楊紫瓊;等待21年,才終於讓奧斯卡影后的「非白人」得主增加為兩位,許多網友看到荷莉貝瑞、潔西卡雀絲坦和楊紫瓊挽著彼此下舞台的畫面都激動不已。