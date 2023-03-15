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楊紫瓊登奧斯卡舞台 「3膚色影后」同框超榮耀

記者陳建嘉／即時報導
三個不同膚色的影后同框，荷莉貝瑞(中)在IG上傳自己與楊紫瓊(右)、潔西卡雀絲坦(左)一起走出典禮舞台的照片。(取材自Instagram)
三個不同膚色的影后同框，荷莉貝瑞(中)在IG上傳自己與楊紫瓊(右)、潔西卡雀絲坦(左)一起走出典禮舞台的照片。(取材自Instagram)

楊紫瓊以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）大破紀錄，成為史上首位奧斯卡獎華裔影后，頒獎給她的荷莉貝瑞（Halle Berry），同時也是奧斯卡影史首位非裔影后，她事後在貼出自己與楊紫瓊、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）一起走下台的熱情合照，「我很榮幸能與潔西卡、楊紫瓊一樣，獲得奧斯卡影后的殊榮，雖然過程很漫長，但我將永遠珍惜」。

三位影后膚色不同，但都有卓越的藝術成就，一起登上奧斯卡頒獎典禮舞台，讓同框的經典合照引起網友激烈討論，另一影后潔西卡雀絲坦也前來留言，「我超級享受與妳們共處的這一刻，我很感激能參與其中」。

事實上，當天將獎項頒給楊紫瓊的頒獎人之一的演員荷莉貝瑞，在2002年以電影「擁抱豔陽天」（Monster's Ball）成為奧斯卡影后，當時她是第一位「非白人」奧斯卡影后，如今當她站上典禮舞台，展開雙臂迎接奔上舞台的楊紫瓊；等待21年，才終於讓奧斯卡影后的「非白人」得主增加為兩位，許多網友看到荷莉貝瑞、潔西卡雀絲坦和楊紫瓊挽著彼此下舞台的畫面都激動不已。

三個不同膚色的影后，楊紫瓊(左起)、荷莉貝瑞以及潔西卡雀絲坦一起登上奧斯卡蔚為佳...
三個不同膚色的影后，楊紫瓊(左起)、荷莉貝瑞以及潔西卡雀絲坦一起登上奧斯卡蔚為佳話。(美聯社)

奧斯卡獎 楊紫瓊 媽的多重宇宙

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