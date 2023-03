楊紫瓊是奧斯卡史上第一位亞裔影后。(歐新社)

楊紫瓊主演的好萊塢電影 「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)在奧斯卡獲得七項大獎成為大贏家,該片也寫下紀錄成為史上「獲獎數目」最多的電影。

根據娛樂網媒IGN統計數據,「媽的多重宇宙」在好萊塢頒獎季,獲得了由主要影評人協會和頒獎機構頒發的165個獎項,超越了「魔戒三部曲:王者再臨」(The Lord of the Rings: The Return of the King)獲得的101個,成為全球影史獲獎數目最多的電影。

該數據僅統計了主要影評人協會和頒獎機構頒發的獎項,若把所有提名 和獲獎都計算在內,「媽的多重宇宙」已獲得343項獎項和691項提名。

另外,楊紫瓊在「媽的多重宇宙」飾演一名華裔移民,面臨家庭、事業危機的母親,不僅在片中貢獻苦練多年的武打身手,更有親子和解的感情戲,可說是「十年磨一劍」,是她表演40年來集大成之作,她也因此片連續獲獎無數,屢破紀錄。