金酸莓獎自頒最爛女主角 湯姆漢克斯「貓王」奪2獎

「貓王艾維斯」湯姆漢克斯獲金酸莓獎最差男配角等雙獎，堪稱最大輸家。（取材自IMDb）

搶在第95屆奧斯卡 金像獎頒獎典禮舉行前一天，第43屆金酸莓獎公布得獎名單，Netflix爭議電影「金髮夢露」（Blonde）雖讓女主角安娜迪阿瑪斯（Ana de Armas）風光提名 奧斯卡，卻被各方批評對夢露再度嚴重剝削，甚至出現她被誘騙玩3P、遭性侵、逼口交等令人不舒服的內容，拿下最差影片、最差劇本兩獎。

不過演技派資深影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）才是最尷尬的大輸家，他因「貓王艾維斯」（Elvis）得到最差男配角、最差銀幕組合兩獎，而後者竟是頒給「湯姆漢克斯和他充滿乳膠的臉（以及可笑的口音）」等於仍是藉機修理他在該片中的演出。

三年前，湯姆漢克斯到澳洲拍「貓王艾維斯」，扮演壓榨貓王的心機經紀人，還在當地染上新冠肺炎、成為好萊塢最早宣告確診的巨星。去年夏天片子上映，在美國賣破1億5000萬美元，也是今年奧斯卡入圍 最佳影片等8項獎的大片，哪知道爭取小金人沒有湯姆漢克斯的份，他卻淪為該片唯一被金酸莓嘲諷的代表。

票房、評價皆不如預期的漫威漫畫改編電影「魔比斯」（Morbius），男主角傑瑞雷托（Jared Leto）、女配角安卓亞霍娜（Adria Arjona）雙雙中箭，分別拿下最差男主角和最差女配角。最差導演頒給聯手執導「大明星被甩日記」的機關槍凱利（Machine Gun Kelly）和Mod Sun。

本屆金酸莓獎最有意思的得主是最差女主角，竟是頒給「金酸莓獎」自己，原來在入圍名單公布時，各方抨擊他們提名「燃火的女孩」（Firestarter）13歲童星蕾恩奇雅拉阿姆斯壯（Ryan Kiera Armstrong）為最差女主角之一，恐造成她心理受創甚至招來霸凌。