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「沙贊2」開出驚人大好評 海倫米蘭領軍3姊妹復仇

記者陳建嘉／即時報導
「沙贊！眾神之怒」家族再度回歸。（圖：華納兄弟提供）
「沙贊！眾神之怒」家族再度回歸。（圖：華納兄弟提供）

DC全新超級英雄電影「沙贊！眾神之怒」（Shazam! Fury of the Gods）釋出終極預告，沙贊與他的家人們必須駕馭好他們的超能力，面對更大的威脅，並與三位帶著復仇來到地球的女神、怪獸及神秘生物，展開正面對決。柴克萊威（Zachary Levi）、亞瑟安傑爾（Asher Angel）、葛莉絲福爾頓（Grace Fulton）、梅根古德（Meagan Good）、羅斯巴特勒（Ross Butler）等原班人馬回歸，將遇上奧斯卡影后海倫米蘭（Helen Mirren）等三人主演的大反派。

劉玉玲（左起）、海倫米蘭 、瑞秋曾格勒飾演反派三姐妹。（圖：華納兄弟提供）
劉玉玲（左起）、海倫米蘭 、瑞秋曾格勒飾演反派三姐妹。（圖：華納兄弟提供）

在「沙贊！眾神之怒」中「沙贊家族」原班人馬將全數回歸，另外，自從比利貝特森及寄養家庭的小孩獲得力量後，已經過了幾年，他們都長大了一點，但彼此也開始意見分歧，每次的拯救行動也都會出小差錯。也因此強悍的三位女神這時帶著復仇來到地球，包含海斯帕拉（海倫米蘭 飾）、卡呂普索（劉玉玲 飾）和安西婭（瑞秋曾格勒 飾），試圖奪回被搶走的眾神之力，並且為死去的父親報仇。

「沙贊！眾神之怒」。（圖：華納兄弟提供）
「沙贊！眾神之怒」。（圖：華納兄弟提供）

海斯帕拉是阿特拉斯的大女兒，是生命之樹的守護者，她來到地球為父親和其他眾神之死尋求報復；她擁有「元素力量」，會操控自然界來攻擊凡人；卡呂普索是阿特拉斯的二女兒，是最致命的存在，她擁有「混沌力量」，會在凡人的耳邊低聲說出令人發狂、控制心智的可怕咒語，不惜代價奪回她的所有力量。片中的巨龍更是聽命於她，會使人心中產生無比的恐懼。

最後，小女兒安西婭則必須應付兩個霸道的姐姐，她擁有「軸心力量」，能讓腳下的地面轉動，把周遭的一切變成旋轉的力場。

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