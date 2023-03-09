入圍奧斯卡53次 91歲配樂大師再拚最高齡得獎紀錄

91歲的美國電影配樂大師約翰威廉斯，有望締造奧斯卡最高齡得獎紀錄。(Getty Images)

91歲的美國電影配樂大師約翰威廉 斯（John Williams），今年以電影「法貝爾曼」（The Fabelmans）獲奧斯卡 金像獎最佳原創配樂提名 ，創奧斯卡競爭性獎項最高齡入圍紀錄；若能一舉獲獎，更將締造最高齡得獎成就。

從「星際大戰」（Star Wars）、「大白鯊」（Jaws）到「辛德勒的名單」（Schindler's List），不少影史最具辨識性的電影配樂，都出自約翰威廉斯之手。

約翰威廉斯今年在第95屆奧斯卡金像獎中，憑藉他替知名導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）電影「法貝爾曼」創作的配樂入圍，寫下最高齡的提名者紀錄。

約翰威廉斯一生共獲53次奧斯卡提名，以仍在世的影人來說，獲提名次數已無人能出其右，僅次於已故的華特迪士尼（Walt Disney）的59次。

中央社引述法新社報導，假使約翰威廉斯得獎，這將成為他生涯第6座小金人獎座，他也將創下奧斯卡各競賽類別中最高齡的獲獎者紀錄。目前這項紀錄的保持者是編劇詹姆士艾佛利（James Ivory），他獲獎時為89歲。

約翰威廉斯最近告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News）：「任何人活到了這把歲數、能工作這麼久，似乎感覺很不真實」。他還說：「這令人非常興奮，即便已經過了53年。」

他表示：「我非常高興，我認為這是人之常情：只要作品能受到賞識，就能感到滿足。」

約翰威廉斯以華格納（Wagner）風格的宏偉新浪漫主義配樂而聞名，這與好萊塢之外，許多現代作曲家具實驗性質的作品形成鮮明對比。