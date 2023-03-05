克里斯洛克被甩巴掌：威爾史密斯因「老婆外遇」遷怒我

威爾史密斯（右）掌摑克里斯洛克，雖已快滿一年，風波還未結束。（路透資料照片）

克里斯洛克(Chris Rock)從去年奧斯卡 頒獎典禮上被威爾史密斯 (Will Smith)當眾掌摑，快要一整年都沒有公開、全面的回應，背後的理由終於水落石出：他在Netflix於全球快兩百個國家與地區同步直播的脫口秀「克里斯‧洛克：抓狂有道」(Chris Rock: Selective Outrage)中挑明了稱威爾史密斯並不是針對他，而是將妻子公然外遇的怒火藉機發洩，說道：「知道真相的每個人都曉得，我跟這狗屁事實在一點關係都沒有，我又沒有任何『糾纏』。他老婆『Ｘ』兒子的朋友，她傷害他遠比他傷害我嚴重多了！」

去年的奧斯卡金像獎典禮，威爾史密斯聽聞克里斯洛克堅持要開妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith）理平頭的玩笑，先是示意制止，後來乾脆走上台甩了他一巴掌，引發軒然大波。看起來，是因為潔妲患病掉頭髮、才決定自己先理平頭，威爾是捍衛妻子，然而歐美主流價值觀認定先用暴力就是不對，後來一堆意見認為潔妲蘋姬曾經公開自己外遇的事，和威爾的感情才沒有那麼深，威爾都能忍受被劈腿，怎麼會受不了克里斯開潔妲的玩笑，覺得他的行為愈想愈過份。

克里斯洛克在直播脫口秀上公開提到被掌摑的前因後果，火力全開。(取材自Netflix)

就連克里斯在「克里斯‧洛克：抓狂有道」也堅持自己只是威爾史密斯的出氣筒，說道：「大家他X的知道，去年我被扁了，人們碰到我就好像是，還痛嗎？現在都還在痛。」他認為威爾史密斯那一巴掌不是要打他，只是剛好在一個點上面藉機爆發，問題當然跟潔妲蘋姬的外遇有關，潔妲不只承認和兒子的歌手友人奧古斯特艾希納交往，事後還找威爾在自己的網路節目上聊這件事，克里斯對此嗆道：「通常我不太會聊到那些狗屁倒灶的事，但我真不知道兩個有才華的人怎麼會做出這個降格的行為，我們都被人在感情上背叛過，這場子裡的所有人都經歷過，但是沒有人被那個背叛你的人在電視上訪問，她傷害他遠比他傷害我嚴重多了。」

為何到現在才藉由脫口秀公開提這件事？克里斯的說法是：「我不覺得自己是受害者，你絕對不會看到我在歐普拉（Oprah Winfrey）或是蓋兒金(Gayle King)的節目裡哭訴，我不會做這種事，我就像拳王帕奎奧(Pacquiao)一樣扛下來，我爸媽從小就教我：不能在白人面前自己打起來。」

事發後威爾不只在社群網站 上發文，也發了短片道歉，克里斯洛克都沒回應，克里斯在脫口秀裡這麼說：「世上所有人都罵他是混蛋，我也試著致電給那個混蛋，想要表達慰問，他沒有接。大家都罵他是混蛋，可是他打了誰？只有我。」

在節目中，克里斯並沒有一開始就提到威爾史密斯的掌摑事件，而是醞釀了許久，到中後段才火力全開，卻讓觀眾看得夠滿足，也維持「地獄哏」的風格。不過這節目是Netflix的新嘗試，直播完之後就沒有留在官網上讓錯過的觀眾能補看，也算是符合克李斯之前標榜的「非預錄」、「無剪輯」，純粹嗆辣原汁原味。