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帶妻兒出國度假 73歲李察吉爾肺炎住院

記者蘇詠智／綜合報導
李察吉爾（右）為妻子亞莉安卓慶祝40歲生日安排出遊，反而自己重病進醫院。（路透資料照片）
李察吉爾（右）為妻子亞莉安卓慶祝40歲生日安排出遊，反而自己重病進醫院。（路透資料照片）

年輕時以「美國舞男」（American Gigolo）、「軍官與紳士」（An Officer and a Gentleman）等片中性感帥氣演出走紅的李察吉爾（Richard Gere），目前也已是年過70的白髮老先生，他為了替現任妻子亞莉安卓歡慶40歲生日，特別帶著她和一對還沒上幼稚園的兒子到墨西哥度假，不料竟然傳出在當地因為感染肺炎而進了醫院，引發外界憂心。

根據專門報導名人與明星八卦的TMZ，73歲的李察吉爾與亞莉安卓、孩子們動身前往墨西哥之前，他已經咳得很厲害，到了當地情況變得更惡化，讓他不得不放亞莉安卓一個人照顧小孩，自己到醫院去就診，經過診斷發現是得了肺炎，還必須在醫院住一個晚上觀察病況，本來滿心期待的歡樂假期，變得在疾病的陰影下度過。

好在李察年紀雖大，身體恢復的狀況不太差，醫生開給他抗生素之後，就准許他出院，而在亞莉安卓發布的新動態照片上，也看得出她和李察帶著其中一個兒子看似要前往海邊的背影，李察戴了口罩，顯然還未完全康復，不過已經比之前非得住院要好多了。

李察的成名作「美國舞男」去年秋天在美國推出了影集版續篇，描述他的角色坐牢多年後出獄的故事，由於年紀設定在40多歲，他當然不可能再回去主演，而由「陰屍路」（The Walking Dead）強伯恩托（Jon Bernthal）接手，反應不特別熱烈，有可能不會再有下一季。

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