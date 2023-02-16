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珍妮佛曬襲臀照 和小班仍甜如蜜

記者陳建嘉╱綜合報導
珍妮佛洛佩茲(右)與班艾佛列克打破葛萊美獎不耐煩傳言，曬出親密照。(取材自Instagram)
珍妮佛洛佩茲(右)與班艾佛列克打破葛萊美獎不耐煩傳言，曬出親密照。(取材自Instagram)

情人節剛過，好萊塢巨星們紛紛秀出自己與情人們的照片，班艾佛列克(Ben Affleck)與珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)分手20年後重燃愛火、結為夫妻；先前兩人一同出席葛萊美獎，小班卻被拍到一臉不耐煩、眼神超沒靈魂，彷彿被迫參與卻完全沒有熱情，然則他們剛迎來婚後第一個情人節，珍妮佛秀出多張親密照，更有小班按耐不住慾望襲臀的照片，強調兩人依舊濃情蜜意。

不僅如此，珍妮佛還在其中一張Instagram照片，秀出兩人各自以彼此的名字字首縮寫J、B的愛情刺青，似乎是為了反擊這段期間，外界對他們戀情的揣測，想要再三強調，他們感情好得很。

「美國隊長」克里斯伊凡(ChrisEvans)去年底認愛小16歲的女星葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔(Alba Baptista)，更難得在情人節當天秀出多張合照，克里斯還有側拍女友打電動，心情非常激烈的一面。

不過外界好奇的是，克里斯伊凡離開漫威系列後，是否還有機會再現？據悉「美國隊長4」已確定會由現任的安東尼麥奇(Anthony Mackie)挑大樑主演，克里斯伊凡回歸機率不高。

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克 葛萊美

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