曾自封「世界之王」 卡麥隆笑說當年太激動

詹姆斯卡麥隆對「鐵達尼號」情有獨鍾,25年來感謝影迷支持這部愛情經典。(圖:迪士尼提供)

詹姆斯卡麥隆(James Cameron)執導「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)票房大破影史紀錄,而他25年前執導愛情史詩電影 「鐵達尼號」(Titanic)也曾一度登上影史票房冠軍,近期重映,卡麥隆接受本報系聯合報專訪,被問是否仍認為自己是「世界之王」,他立刻大笑回應「還差得遠呢」。

卡麥隆當年在奧斯卡領取最佳導演獎時,開心引用電影台詞,高喊「我是世界之王」成為影史佳話,再度聊起此事,他略帶害羞表示「當年我壓力非常大,最後很高興大家喜歡這部籌備多年的電影,才會如此興奮」,他幽默表示其實有點後悔當初太激動,「感覺好像很自傲,這其實不是我的初衷」。

「鐵達尼號」歷久彌堅,去年底兩大夯劇,包括日劇 「初戀」、韓劇「財閥家的小兒子」都有不小篇幅的致敬橋段,卡麥隆至今仍感謝外界如此喜歡這部電影,「為什麼大家仍這麼在乎這部電影?我想應該是一種懷舊感,有我們考究翔實的災難大場面,也有動人的愛情故事」。

詹姆斯卡麥隆讚李奧納多狄卡皮歐(左)、凱特溫絲蕾(右)是天賦驚人的好演員。(取材自IMDb)

至於男女主角李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、凱特 溫絲蕾(Kate Winslet),卡麥隆狂誇他們是自己的「夢幻陣容」,「我相信你們也看到成果了,他們真的是力求完美、天賦驚人的好演員」。只可惜三人雖然一直都有保持聯繫,但因太忙了,迄今仍無緣相聚慶祝25周年紀念。

不過他後來轉念一想,雖然暫時無緣再聚,但至少這部電影已經留下了他們年輕時期的精華表演,「我很開心,這部電影留住了他們的青春,他們讓我們相信,這世界上真的有傑克與蘿絲」。