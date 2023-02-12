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曾自封「世界之王」 卡麥隆笑說當年太激動

記者陳建嘉／綜合報導
詹姆斯卡麥隆對「鐵達尼號」情有獨鍾，25年來感謝影迷支持這部愛情經典。（圖：迪士尼提供）
詹姆斯卡麥隆對「鐵達尼號」情有獨鍾，25年來感謝影迷支持這部愛情經典。（圖：迪士尼提供）

詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）票房大破影史紀錄，而他25年前執導愛情史詩電影「鐵達尼號」（Titanic）也曾一度登上影史票房冠軍，近期重映，卡麥隆接受本報系聯合報專訪，被問是否仍認為自己是「世界之王」，他立刻大笑回應「還差得遠呢」。

卡麥隆當年在奧斯卡領取最佳導演獎時，開心引用電影台詞，高喊「我是世界之王」成為影史佳話，再度聊起此事，他略帶害羞表示「當年我壓力非常大，最後很高興大家喜歡這部籌備多年的電影，才會如此興奮」，他幽默表示其實有點後悔當初太激動，「感覺好像很自傲，這其實不是我的初衷」。

「鐵達尼號」歷久彌堅，去年底兩大夯劇，包括日劇「初戀」、韓劇「財閥家的小兒子」都有不小篇幅的致敬橋段，卡麥隆至今仍感謝外界如此喜歡這部電影，「為什麼大家仍這麼在乎這部電影？我想應該是一種懷舊感，有我們考究翔實的災難大場面，也有動人的愛情故事」。

詹姆斯卡麥隆讚李奧納多狄卡皮歐（左）、凱特溫絲蕾（右）是天賦驚人的好演員。（取材...
詹姆斯卡麥隆讚李奧納多狄卡皮歐（左）、凱特溫絲蕾（右）是天賦驚人的好演員。（取材自IMDb）

至於男女主角李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、凱特溫絲蕾（Kate Winslet），卡麥隆狂誇他們是自己的「夢幻陣容」，「我相信你們也看到成果了，他們真的是力求完美、天賦驚人的好演員」。只可惜三人雖然一直都有保持聯繫，但因太忙了，迄今仍無緣相聚慶祝25周年紀念。

不過他後來轉念一想，雖然暫時無緣再聚，但至少這部電影已經留下了他們年輕時期的精華表演，「我很開心，這部電影留住了他們的青春，他們讓我們相信，這世界上真的有傑克與蘿絲」。

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