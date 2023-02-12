「慾望城市」莎拉擁吻舊愛 網友炸鍋

「慾望城市：華麗下半場」凱莉與舊情人艾登街頭親吻，網友爭論不已。（取材自Instagram）

風靡無數女性的「慾望城市」（Sex and the City），在前年推出了描述幾位女主角半百生活的續篇「慾望城市：華麗下半場」（And Just Like That...），一開始就賜死了女主角凱莉的丈夫「大人物」，引爆高度爭議，隨後扮演此角的克里斯諾斯（Chris Noth）捲入被控性侵 的風波，更加確定「大人物」很難再起死回生。

該劇在第二季找回扮演凱莉另一位糾纏多時舊愛「艾登」的約翰寇貝特（John Corbett），先是發布兩人街上手牽手的畫面，讓老粉絲產生不少聯想，近日又發了他們在街上親吻的新劇照，網友終於炸鍋，正反兩方的意見爭論不休。

莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker），扮演的凱莉，在「慾望城市」先認識「大人物」才結識艾登，艾登和她來自不同的世界，價值觀有很大出入，凱莉難忘情「大人物」，還為了「大人物」劈腿、背叛艾登。之後在電影 版中，凱莉與「大人物」婚後卻在中東度假時巧遇也已經結婚了的艾登，一度再度接吻，情況反過來變成凱莉差點要與艾登擦槍走火，後來「大人物」原諒此事，和凱莉繼續作恩愛夫妻，直到「慾望城市：華麗下半場」的開頭，兩人因故天人永隔。

不少「大人物」的粉絲在留言板上冷嘲熱諷，表示多年追劇的心情被惡搞，編劇以前讓他們相信凱莉真愛是「大人物」，現在「大人物」屍骨未寒凱莉又跑回艾登的身邊了，那以前到底在演什麼？

艾登粉絲則感動寫道：「這是美夢成真。」還有人解釋兩個男人對凱莉不同的意義：「『大人物』是凱莉的至愛，但艾登是她的靈魂伴侶，他們值得在一起。」