「慾望城市」莎拉擁吻舊愛 網友炸鍋

「慾望城市:華麗下半場」凱莉與舊情人艾登街頭親吻,網友爭論不已。(取材自Instagram)

風靡無數女性的「慾望城市」(Sex and the City),在前年推出了描述幾位女主角半百生活的續篇「慾望城市:華麗下半場」(And Just Like That...),一開始就賜死了女主角凱莉的丈夫「大人物」,引爆高度爭議,隨後扮演此角的克里斯諾斯(Chris Noth)捲入被控性侵 的風波,更加確定「大人物」很難再起死回生。

該劇在第二季找回扮演凱莉另一位糾纏多時舊愛「艾登」的約翰寇貝特(John Corbett),先是發布兩人街上手牽手的畫面,讓老粉絲產生不少聯想,近日又發了他們在街上親吻的新劇照,網友終於炸鍋,正反兩方的意見爭論不休。

莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker),扮演的凱莉,在「慾望城市」先認識「大人物」才結識艾登,艾登和她來自不同的世界,價值觀有很大出入,凱莉難忘情「大人物」,還為了「大人物」劈腿、背叛艾登。之後在電影 版中,凱莉與「大人物」婚後卻在中東度假時巧遇也已經結婚了的艾登,一度再度接吻,情況反過來變成凱莉差點要與艾登擦槍走火,後來「大人物」原諒此事,和凱莉繼續作恩愛夫妻,直到「慾望城市:華麗下半場」的開頭,兩人因故天人永隔。

不少「大人物」的粉絲在留言板上冷嘲熱諷,表示多年追劇的心情被惡搞,編劇以前讓他們相信凱莉真愛是「大人物」,現在「大人物」屍骨未寒凱莉又跑回艾登的身邊了,那以前到底在演什麼?

艾登粉絲則感動寫道:「這是美夢成真。」還有人解釋兩個男人對凱莉不同的意義:「『大人物』是凱莉的至愛,但艾登是她的靈魂伴侶,他們值得在一起。」