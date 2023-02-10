布蘭妮頻脫序遭爆「服藥過量」 她嗆：惡心到想吐

「小甜甜」布蘭妮被傳用藥過量，家人擔憂她有性命之虞。（路透資料照片）

在高度壓力的演藝圈，有時候沒新聞對藝人來說也是好事，否則要應付輿論，不管是支持還是批評，都會對當事人的心情造成影響。一度被認為沒有自主能力、需要由旁人監管生活的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），雖然在13年後獲判結束監管，重新得到人生的主控權，卻從自由的第一天到現在，陸續不斷有讓人傻眼的行為，包括她三不五時發布裸照，連兩個兒子都尷尬至極而不願意再和她見面，或是被傳在人來人往的餐廳中大發飆，連老公山姆都受不了先行離開等等，使外界對於她的精神狀況都很擔心。

專門報導明星與名人八卦 的TMZ報導，山姆擔憂她的精神狀況太差，又很常吃藥，弄得生理和心理都失常，也怕她服藥過量恐對健康及生命安全造成威脅，決心要強行介入，她的經紀人會幫她租間房子，讓她在裡面接受兩個月的治療，以及心理方面的諮詢，山姆、經紀人、醫護人員等都準備逼迫她正視自己的問題，同接受治療。

布蘭妮（左）的丈夫山姆被傳想強行逼迫她接受治療。（取材自Instagram）

不過這個計畫固然被媒體報導出來，卻沒有成功實現。根據「紐約郵報」pagesix報導，布蘭妮的精神狀況並沒有他們想像的糟，她並沒有出問題，也同意可以尋求治療。媒體歷來對她的精神情況常有誇大的報導，她並沒有他們筆下那麼失控，使得山姆等人認為不用強行介入，也能說服她求助醫生，就無需費力干預。

對此布蘭妮在社群網站 上發文回嗆：「這真是讓我惡心到想吐！他們居然瞎掰編故事說我快死了，這樣也算合法？夠了，真的是夠了。看來我應該要停止在社群網站上po文，雖然我很喜歡做這件事，很顯然有很多人就是不想祝福我。我是一點也不訝異，但都已經2023年了，我都脫離監管一年多了，就像我老公說的，不要你看到的每件事都相信。」